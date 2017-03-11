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رقم الخبر: 189539 تاريخ النشر: آذار 11, 2017 الوقت: 17:00 الاقسام: اقتصاد  
إيران الأولى عالمياً في إنتاج السيارات

إيران الأولى عالمياً في إنتاج السيارات

تخطى إنتاج السيارات في ايران خلال العام الماضي مليون سيارة، واحتلت ايران عبر ذلك الرقم المرتبة الأولى عالمياً في نمو إنتاج السيارات لعام 2016.

وأعلن الإتحاد الدولي لوسائل النقل، في تقرير له، ان إنتاج ايران من السيارات تخطى العام الماضي المليون سيارة، وحققت ايران أعلى نسبة نمو بين منتجي السيارات خلال 2016. وحسب التقرير، تم إنتاج مليون و164 ألفاً و710 سيارات في ايران خلال 2016، حيث خصص مليون و74 ألف سيارة من هذا الرقم للسيارات الشخصية، و90 ألفاً و710 للسيارات التجارية.

واحتلت ايران المركز الـ18 عالمياً خلال عام 2016 من حيث إنتاج السيارات، وجاءت إيطاليا بالمركز الـ19 عالمياً عبر إنتاج مليون و103 آلاف سيارة. كما احتلت الصين المركز الأول عالمياً عبر إنتاج 28 مليوناً و118 سيارة، وأمريكا في المركز الثاني عبر 12 مليون و198 ألف سيارة، واليابان ثالثاً عبر إنتاج 9 ملايين و204 آلاف سيارة.

وذكر التقرير ان ايران جاءت بالمركز الـ14 من حيث إنتاج السيارات الشخصية، والمركز الـ21 في إنتاج السيارات التجارية، لكن من حيث نمو الإنتاج احتلت المركز الأول عالمياً. وحقق إنتاج السيارات في ايران عام 2016 نمواً بنسبة 6ر18 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث تعتبر هذه النسبة الأعلى عالمياً، بينما كان نمو الإنتاج في الصين 5ر14% (المركز الثاني)، وتركيا 4ر9%(المركز الثالث). وأشارت المؤسسة الى أن مجموع إنتاج السيارات في العالم عام 2016 يبلغ 94 مليوناً و976 ألف سيارة، حيث بلغت حصة ايران من هذا الرقم عام 2016 نسبة 22ر1%.

 
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