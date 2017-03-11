غالباً ما تكون العلاقة بين الزوجة وحماتها حساسة ويسودها التوتر، وتتحول هذه العلاقة في بعض الأحيان إلى معركة حقيقية تعصف نتائجها بالأسرة برمتها.

لذا لا بد من أن تتبع الزوجة طرقاً ناجعة في التعامل مع حماتها، لتتجنب الصدام معها، و الأهم من ذلك أن تتجنب بعض العبارات، التي قد تؤدي إلى مشاكل كارثية بينهما.

وفي ما يلي 10 عبارات يجب على الزوجة أن لا تقولها لحماتها بحسب ما أورد موقع ذا آسيا بيرنت الإلكتروني.

1- لم أطلب رأيك

على الرغم من تدخّل حماتك في الشؤون الخاصة لأسرتك، إلا أن نواياها في معظم الأحيان تكون سليمة، فمن الأفضل أن تشكريها على رأيها.

2- لا أصدق بأنك صوّت لصالح هذا المرشح

يمكن أن تكون الآراء السياسية أو الدينية سبباً في إثارة مشاكل مع حماتك، ومن الأفضل أن تتجنبي الخوض معها في مثل هذه النقاشات العقيمة.

3- لماذا لا تعلمي ابنك أن يفعل كذا

لا تلومي حماتك على ذنب اقترفه زوجك، لأنه إنسان راشد ومسؤول عن تصرفاته ولا دخل لها فيما يفعله.

4- الوقت الذي أقضيه مع عائلتي هو الأفضل على الإطلاق

عبر هذه العبارة أنت تفرقين بين عائلتك وعائلة زوجك، فعائلة زوجك هي عائلتك وعليك أن تتجنبي هذا التفريق الذي يثير مشاعر الغيرة والحقد بين الأسرتين.

5- لا يمكننا استقبالك، نحن مشغولون

لا بد وأن حماتك ترغب في زيارتك كثيراً، ويمكن أن يكون هذا مصدر إزعاج لك بسبب انشغالك، ولا ضير في أن تمنحي بعض الوقت لحماتك بين الفينة والأخرى، وأن تعتذري لها بلطف ودون تجريح عند انشغالك.

6- لما لا تقولي لابنتك أن تفعل كذا

عزيزي الرجل حماتك ليست مسؤولة أيضاً عن أفعال ابنتها، حاول أن تحل المسألة مع زوجتك.

7- من الأفضل أن يخبرك ابنك بالأمر

لا تتجنبي أن تفتحي قلبك لحماتك وأن تحاوريها بصراحة وبأريحية فهذا سيقوي علاقتك بها وينهي حالة الاحتقان بينك وبينها.

8- لن أسمح لك برؤية الأولاد ثانية

لا علاقة للأطفال بتصفية الحسابات بينك وبين حماتك فمن حقهم أن يروا جدتهم، وتهديدك هذا يثير السخط عليك ضمن العائلة.

9- لا يمكنني تناول طعامك

إن كان لديك أي مانع من تناول طعام أعدته حماتك بسبب معتقد ديني مثلاً فحاولي أن تخبريها ذلك بطريقة لا تجرحي بها مشاعرها.

10- لا يجب أن تعلمي الأطفال هذه الأمور

يمكن أن يكون الجد أو الجدة أول من يساعد الأطفال على خرق قوانين المنزل، فحاولي أن تتفهمي هذا وتعبري لها عن اعتراضك بطريقة لطيفة وغير مباشرة.