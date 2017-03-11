في حدث مميز وفريد من نوعه في مجال هندسة المعمار والإبتكار، قام المهندس الاسباني والذي يُسمى ريكاردو بوفيل بتحويل مصنع أسمنتي مهجور إلى جنة رائعة.

تسلم هذا المهندس مصنع أسمنتي مهجور والذي يرجع تاريخه إلى فترة الحرب العالمية الأولى والذي تم إغلاقه بسبب التلوث الذي كان يسببه، وكان لهذا المهندس رؤياه المختلفة في تحويل هذه المساحة المهجورة إلى منزل مُذهل تتجه له أنظار العالم.

بوفيل قام بالاستعانة بفريق عمل مميز لمساعدته في الإصلاح والتصميم لتقديم هذه النتائج المُبهرة، والجدير بالذكر أنه قد تم الاعتماد في تصميم هذا المنزل من الداخل والخارج على الاهتمام بالجمع بين سحر التفاصيل الصناعية والتفاصيل المعاصرة البسيطة، كما كان لإضافة المنطقة المزروعة المحيطة بالمنزل تأثير كبير على إبقاء هذا المكان الرائع بعيداً عن كافة مسببات التلوث من حوله، والآن، وهذا مشهد من المنزل بعد تجديده وجعله محط أنظار العالم.