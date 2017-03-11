ألقت السلطات الأمنية المغربية القبض على شخصين وصفتهما بأنهما "مواليان" لتنظيم داعش الإرهابي، وكانا ينشطان بمدينة الدار البيضاء.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية الخميس في بيان أن المشتبه فيهما "خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب باستعمال متفجرات"، مضيفة أن "الموقوفين شرعا في اقتناء معدات تدخل في صناعة العبوات الناسفة".

وأوضح البيان أنه سيتم تقديم المشتبه فيهما إلى العدالة فور انتهاء البحث الجاري معهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.