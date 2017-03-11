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رقم الخبر: 189498 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 20:06 الاقسام: عربيات  
مصر.. مقتل ضابطي شرطة وإصابة آخرين في العريش

مصر.. مقتل ضابطي شرطة وإصابة آخرين في العريش

قتل الخميس ضابطي شرطة وإصيب ضابطين آخرين عند محاولتهم إحباط زعر عبوة ناسفة على الطريق الدولي الساحلي بمدينة العريش المصرية.

وأسفر الحادث أيضا عن مقتل إرهابي في الانفجار.

وكان انفجار عبوة ناسفة في المدينة الخميس قد أودى بحياة ضابط شرطة برتبة عقيد. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مقتل العقيد الذي يشغل منصبا أمنيا رفيع المستوى في محافظة جنوب سيناء.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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