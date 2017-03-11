قتل الخميس ضابطي شرطة وإصيب ضابطين آخرين عند محاولتهم إحباط زعر عبوة ناسفة على الطريق الدولي الساحلي بمدينة العريش المصرية.

وأسفر الحادث أيضا عن مقتل إرهابي في الانفجار.

وكان انفجار عبوة ناسفة في المدينة الخميس قد أودى بحياة ضابط شرطة برتبة عقيد. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مقتل العقيد الذي يشغل منصبا أمنيا رفيع المستوى في محافظة جنوب سيناء.