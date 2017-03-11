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رقم الخبر: 189497 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 20:03 الاقسام: عربيات  
محامي علي العكري: سيخرج موكلي من سجن" جو" البحريني" مرفوع الرأس"

محامي علي العكري: سيخرج موكلي من سجن" جو" البحريني" مرفوع الرأس"

قال حميد الملا محامي الدكتور علي العكري إن موكِّله سيخرج الجمعة (10 مارس/ آذار 2017) من السجن "مرفوع الرأس"، مشيرا إلى أنه "قضى حكما بالسجن 5 سنوات عن تهم لم نقر بها أساسًا، كان من بينها المساس بأمن الدولة".

وأشار الملّا الى أن "الإجراءات التي اتخذت ضد العكري من القبض إلى الحبس لم تكن إجراءات صحيحة وسليمة، لقد تعرّض للتعذيب، كان شيئا بشعا ووحشيا، عندما التقيته لأول مرة بعد اعتقاله وجدته معذبا، لا يتصور العقل البشري ما جرى عليه، كانت المنظمات الحقوقية مشدوهة أمام هذا النوع من الابتكارات من التعذيب"، مؤكدًا أن معنويات الدكتور العكري كانت مرتفعة جدًّا خلال سنوات التعذيب التي قضاها في المعتقل.

وأكد الملا أنه تلقى اتصالاً منه الخميس، وقال:"شكرني وسأل عن وضعه القانوني، فأجبته أن كل الأمور على ما يرام، سألته عما إذا كانت إدارة سجن" جو" قد أبلغته بأنه يواجه تهما أخرى، فقال بأنهم أبلغوه بأنه لا يواجه أحكاما أو تهما أخرى".

 

الدكتور علي العكري الدكتور علي العكري
 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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