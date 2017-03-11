اكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون على ضرورة الاستعداد لما يبيت له العدو الاسرائيلي في جنوب البلاد ، وكذلك لموجات الإرهاب التي تستدرج نار الفتنة والفوضى إلى داخل لبنان.

وأكد العماد جوزف عون في أمر الجمعة للعسكريين بعد تسلمه رسمياً منصبه الجديد أنه يتسلم أمانة الجيش في خضمّ الظروف الإقليمية الصعبة التي تمرّ بها المنطقة، وموجات الإرهاب التي لا تزال تطرق حدود الوطن، محاولةً استدراج نار الفتنة والفوضى إلى داخله.

وتوجه إلى العسكريين قائلا "واجهتم المرحلة السابقة بكلّ صلابة وعزم وأثبتم صلابتكم في مواجهة التحديات، إنّي على ثقة كاملة بأنكم ستكونون حاضراً ومستقبلاً على قدر الأمل المعقود عليكم. فكونوا على أتمّ الاستعداد على الحدود الجنوبية لمواجهة ما يبيّت له العدوّ الإسرائيلي من أطماع ومخطّطاتٍ تخريبية، جنباً الى جنب مع السهر على تطبيق القرار 1701 بالتنسيق والتعاون مع القوات الدولية الصديقة، وكونوا على أتمّ الإستعداد أيضاً لمواصلة الحرب على الإرهاب بكلّ ما أوتيتم من حزمٍ وقوّة، وضرب مخابئه وأوكاره حتى استئصاله من جذوره، واضعين نصب العيون تحرير رفاقكم المخطوفين لديه وعودتهم إلى أحضان عائلاتهم ومؤسستهم في أسرع وقتٍ ممكن".