  • السبت ١٢ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • السبت , مارس 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189494 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 19:56 الاقسام: عربيات  
قائد الجيش اللبناني يؤكد على ضرورة الاستعداد لمواجهة العدو الصهيوني والإرهاب

قائد الجيش اللبناني يؤكد على ضرورة الاستعداد لمواجهة العدو الصهيوني والإرهاب

اكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون على ضرورة الاستعداد لما يبيت له العدو الاسرائيلي في جنوب البلاد ، وكذلك لموجات الإرهاب التي تستدرج نار الفتنة والفوضى إلى داخل لبنان.

وأكد العماد جوزف عون في أمر الجمعة للعسكريين بعد تسلمه رسمياً منصبه الجديد أنه يتسلم أمانة الجيش في خضمّ الظروف الإقليمية الصعبة التي تمرّ بها المنطقة، وموجات الإرهاب التي لا تزال تطرق حدود الوطن، محاولةً استدراج نار الفتنة والفوضى إلى داخله.

وتوجه إلى  العسكريين قائلا "واجهتم المرحلة السابقة بكلّ صلابة وعزم وأثبتم صلابتكم في مواجهة التحديات، إنّي على ثقة كاملة بأنكم ستكونون حاضراً ومستقبلاً على قدر الأمل المعقود عليكم. فكونوا على أتمّ الاستعداد على الحدود الجنوبية لمواجهة ما يبيّت له العدوّ الإسرائيلي من أطماع ومخطّطاتٍ تخريبية، جنباً الى جنب مع السهر على تطبيق القرار 1701 بالتنسيق والتعاون مع القوات الدولية الصديقة، وكونوا على أتمّ الإستعداد أيضاً لمواصلة الحرب على الإرهاب بكلّ ما أوتيتم من حزمٍ وقوّة، وضرب مخابئه وأوكاره حتى استئصاله من جذوره، واضعين نصب العيون تحرير رفاقكم المخطوفين لديه وعودتهم إلى أحضان عائلاتهم ومؤسستهم في أسرع وقتٍ ممكن".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: بيروت/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0680 sec