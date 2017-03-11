اتهمت منظمة العفو الدولية تحالف العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية باستخدام ذخائر انشطارية برازيلية محظورة بموجب معاهدة دولية، للمرة الثالثة في 16 شهرا.

وقالت المنظمة في بيان ان القنابل القيت على ثلاث مناطق سكنية وعلى مساحات زراعية وسط صعدة (شمال) في الساعة 22.30 بالتوقيت المحلي يوم 15 شباط/فبراير الماضي.

واضافت ان الذخائر المستخدمة في الهجوم تصنعها شركة “افيبراس” البرازيلية وهي ذخائر يطلقها سلاح “استروس 2” القادر على اطلاق عدة صواريخ يحتوي كل صاروخ منها على 65 ذخيرة، بوتيرة مكثفة وسريعة. ولمسافة 80 كلم.

ولفتت المنظمة الى ان السعودية استخدمت هذا السلاح في مناسبات اخرى خلال عمليات قصف في اليمن في تشرين الاول/اكتوبر 2015 وفي ايار/مايو 2016.

وفي العام 2008. وقعت نحو مئة دولة في اوسلو اتفاقية لمنع استخدام الذخائر العنقودية وضعت موضع التنفيذ العام 2010. ولم توقع بعد دول عديدة تنتج او تملك مخزونات من القنابل العنقودية مثل الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة والصين والسعودية.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، اتهمت منظمة هيومن رايتس ايضا تحالف العدوان باستخدام قنابل انشطارية برازيلية الصنع في السادس من كانون الاول/ديسمبر في هجوم اسفر عن استشهاد مدنيين واصابة ستة بجروح بينهم طفل قرب مدرستين في صعدة.

ميدانياً أطاحت صاروخية الجيش واللجان الشعبية بتجمع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية الغيل بمحافظة الجوف موقعة 13 قتيلاً وجريحاً.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" نقلا عن مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت، مساء الخميس، صاروخ من طراز (140) مستهدفة تجمعاً لمرتزقة العدوان في مديرية الغيل.

وأكد المصدر أن الصاروخ الذي أصاب هدفه بدقة عالية خلّف 8 قتلى من المرتزقة وأصاب 5 آخرين.

وبالتزامن مع استهداف المرتزقة في الغيل، دكت مدفعية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة العدوان في منطقتي صبرين والخليفين بمديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف.

كما لقي ثلاثة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم جراء استمرار عمليات الجيش واللجان الشعبية باستهداف مواقع وتجمعات المرتزقة في محافظة لحج.

وقال مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" ان اثنين من مرتزقة العدوان لقيا مصرعهما بنيران الجيش واللجان الشعبية، مساء الخميس، بمنطقة كرش. وأضاف المصدر أن مرتزق آخر لقي مصرعه بعملية أخرى في التبة السوداء.

هذا ودكت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية، مساء الخميس، مواقع العدو السعودي في عسير ونجران محققة إصابات مباشرة.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن مدفعة الجيش واللجان استهدفت موقع المسيال ومركز سلاح الحدود بالحاجر وتجمعات جنود سعوديين في الربوعة في منطقة عسير.

وأضاف المصدر أن القصف المدفعي طال موقعي الهنجر وأسعر.

وفي السياق لقي جنديان سعوديان واثنان آخران من المرتزقة مصرعهم بقناصة الجيش واللجان الشعبية في موقع الشبكة بنجران.

وأكد مصدر عسكري أن جنديين سعوديين قتلوا بقناصة الجيش واللجان الشعبية بعد تعقب تحركاتهم في موقع الشبكة العسكري السعودي بنجران.

وأكد المصدر مصرع اثنين آخرين من المرتزقة في نفس الموقع.

وفي غضون ذلك شن طيران العدوان السعودي الأمريكي، الخميس، عددا من الغارات بينها قنابل عنقودية على محافظات صعدة وحجة ومارب ولحج ومديرية نهم.

ففي محافظة حجة افاد مراسل "المسيرة نت" عن استشهاد امرأة وطفلتين وجرح طفل آخر في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلا في منطقة المزرق بمديرية حرض.

كما شن طيران العدوان سبع غارات منها قنابل عنقودية على سد العقران بمديرية نهم وثلاث غارات على جبل المنارة في ذات المديرية.

وفي محافظة لحج استهداف منطقة كهبوب بثلاث غارات وفي محافظة مارب شن غارة على مديرية صرواح.

وفي محافظة صعدة القى طيران العدوان قنبلتين عنقوديتين على وادي خلب.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة الملاحيط في مديرية الظاهر..كما استهدف الطريق العام في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف بغارتين.

هذا وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي سعودي.

من جانب آخر حصلت المسيرة على مقاطع مصوّرة من داخل مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، بينها مشاهد تكشف هشاشة معنويات المرتزقة والفساد المستشري في اوساطهم ولجوء قياداتهم لإيهامهم بتحقيق انجازات ميدانية.

وخلافا لما يظهره اعلام العدوان عبر تصريحات هذه القيادات والادعاء المتكرر منذ أكثر من عام ونصف بتحقيق انجازات ملموسة، فإن واقع هذه المعسكرات واهتمامات قيادتها يكشف عوار ما تخفيه وسائل الاعلام المتزلفة.

واندفاعة المرتزقة المنعدمة للقتال تجبر قياداتهم البحث عن تغريرهم بالإيهام بصناعة انتصارات ميدانية، لكن الميدان وواقع المواجهات يميط اللثام عن الفشل العسكري رغم التحشيد فطريق العودة منكسرين من معظم الجبهات مفتوح للبقاء في ثكناتهم.