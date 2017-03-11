اعتقال برلمانية فلسطينية من قبل جيش الاحتلال في الخليل

استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني، الجمعة، بنيران أسلحتها الرشاشة منازل المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين فتحت بحرية الاحتلال، نيران أسلحتها صوب الصيادين في بحر شمال القطاع، دون أن تسجل إصابات في صفوف المواطنين والصيادين.

الى ذلك قصفت المدفعية الصهيونية، فجر الجمعة، عدة مواقع في قطاع غزة ردا على اطلاق قذيفة صاروخية من القطاع .

وذكرت مصادر صحفية أن المدفعية قصفت مواقعا شرق القرارة وشرق خانيونس، ودير البلح، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين.

وتزامن القصف المدفعي مع تحركات لآليات الاحتلال الصهيوني على طول الشريط الحدودي للقطاع، مع تحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء الشرقية منه.

من جهة اخرى اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من يوم الخميس، برلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني (مجلس النواب)، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية (تابعة لحركة حماس)، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، إن قوة عسكرية إسرائيلية، داهمت منزل النائب، سميرة الحلايقة في بلدة الشيوخ قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأضاف البيان، أن القوة اعتقلت “الحلايقة” بعد تفتيش منزلها، ونقلتها لجهة غير معلومة.

وكان الجيش العدو الإسرائيلي اعتقل مطلع الأسبوع الجاري نائبين عن حركة حماس من محافظة بيت لحم.

وباعتقال “الحلايقة”، يرتفع عدد النواب في السجون "الإسرائيلية" إلى 10 نواب، بينهم نائب عن حركة فتح، وأخر عن الجبهة الشعبية، وثمانية عن حركة حماس.

وتعتقل سلطات الكيان في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني.

إلى ذلك أقدمت جرافات السلطات الإسرائيلية، معززة بقوات كبيرة من الشرطة، صباح الخميس، على هدم قرية العراقيب في النقب وذلك للمرة الـ110 على التوالي.

وكانت الجرافات وصلت صباح الخميس إلى مدخل القرية، وقامت الشرطة الاسرائيلية باغلاق مداخلها - ومن ثمّ هدمت الجرافات بيوت القرية، وفقا لما ذكرت وكالة "معا".

وتستمر السلطات الإسرائيلية بمحاولاتها مصادرة أراضي السكان، ومحاولة تغريمهم بمبالغ باهظة في المحاكم.

وتعد قرية العراقيب من قرى النقب التي لا تعترف بها السلطات الصهيونية كتجمعات سكانية، وكانت القرية حتى العام 2010 مبينة بالاسمنت.

وأضحى سكان القرية يبنون مساكنهم من الخشب والصفيح بحسب مختارها صياح الطوري، بعد عمليات الهدم المتكررة.