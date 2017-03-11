* وزير الخارجية المصري : الأزمة السورية إلى تسوية سياسية وسوريا ستعود للجامعة العربية *مقتل وجرح عدد من الجنود السوريين بقصف تركي على مواقع بريف منبج

قال التلفزيون السوري، الجمعة أن دمشق طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام تركيا بسحب قواتها من أراضي سوريا.

وقالت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، إنها وجهت رسالتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، طالبت عن رفضها مواصل القوات التركية ما وصفته باعتداءاتها على سيادة سوريا وحرمة أراضيها.

وقالت الخارجية في بيان نشرته وكالة "سانا" السورية الرسمية: "الجمهورية السورية تحمل النظام التركي مسؤولية دعم الإرهاب الذي قتل عشرات الآلاف من أبنائها الأبرياء ودمر البنى التحتية السورية بتعليمات مباشرة من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وأجهزته الأمنية".

وتابعت الخارجية في بيانها قائلة "الحكومة السورية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بالزام تركيا بسحب قواتها الغازية للأراضي السورية ووقف الاعتداءات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

من جانب أخر قال قائد إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، أمس الجمعة إن القوات السورية لأول مرة منذ 4 سنوات تصل إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وأشار رودسكوي في مؤتمر صحفي إلى أن القوات السورية سيطرت على 15 كيلومترًا من شاطئ نهر الفرات، مضيفا إنه "تمت السيطرة على محطة تنقية المياه، حاليا القوات الحكومية تستمر في هجومها على الإرهابيين على طول الضفة الغربية للفرات".

ولفت من جهة ثانية الى أنه "خلال مفاوضات آستانة في 14-15 مارس/آذار من المقرر الانتهاء من وضع خارطة موحدة، حول تواجد المنظمات الإرهابية في سوريا، مثل "جبهة النصرة" و"داعش"، وإنشاء مجموعة عمل لتبادل المحتجزين قسرًا".

الى ذلك، أكد قائد هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أن نظام وقف الأعمال القتالية الذي فرض من 30 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، مستمر حتى الآن على كافة الأراضي السورية، مشيراً الى أنه "خلال الاسبوع الماضي ممثلي 47 بلدة وقعوا على الهدنة ليصل عدد البلدات التي شهدت مصالحات الى 1338، أما عدد فصائل "المعارضة المعتدلة" التي اعلنت التزامها بوقف النار فقد ازداد إلى 199".

وأوضح رودسكوي أنه تم إرسال 187 مهندسا و32 وحدة تقنية تابعة للقوات المسلحة الروسية وصلوا الى تدمر لإزالة الألغام.

إلى ذلك رأى وزير الخارجية المصري سامح شكري أنّ "الأزمة السوريّة مقبلة على تسوية، وكلّ الدول ابتعدت عن الحلّ العسكري"، موضحاً "أنّنا مقبلون على تسوية سياسية وتفعيل قرارمجلس الأمن، ونعمل حاليّاً على بلورة إطار جديد يرتضيه الشعب السوري، والآن كلّ الدول بعدت عن فكرة الحسم العسكري في سورياوتسهم في صياغة المستقبل السياسي الّذي سيقرّره الشعب السوري".

وأكّد شكري خلال مقابلة صحافيّة، أنّ "فكرة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربيّة لا بدّ أن تأتي بعد وقت، إن لم يكن بشكل عاجل الآن"، مشيراً إلى أنّ "وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، طرح الأمر في اجتماع وزراء الخارجية العرب مؤخّراً، وهو إطار التشبّث بالتّضامن العربي، والجامعة العربيّة حاضنة للعمل العربي المشترك وأي خلافات يجب استئصالها".

ولفت شكري إلى أنّ "الطرح الأساسي هو تطوّر لسنوات عدّة من قرار تعليق مقعد سوريا، ما سيفتح مجالات للحوار والتّداول"، منوّهاً أنّ "مصر تركّز حاليّا على المسار السياسي لحلّ النّزاع السوري، وفكرة عودة سوريا للجامعة العربيّة لا بدّ أن تأتي آجلاً إذا لم يكن عاجلاً، لأنّ سوريا ستظلّ دولة عربيّة وركناً أساسيّاً في المنظومة العربيّة".

ميدانياً اكد مصدر في الجيش السوري مقتل وجرح عدد من الجنود السوريين جراء قصف تركي بالأسلحة المدفعية والصاروخية على نقاط لحرس الحدود في ريف منبج الغربي.

ونقلت وكالة "سانا"، عن المصدر قوله إن القصف استهدف مواقع للجيش السوري والقوات الرديفة بريف منبج الغربي، مضيفا أن العدوان التركي على أراضي سوريا "ما هو إلا محاولة لوقف النجاحات والتقدم الذي يحرزه الجيش في حربه ضد التنظيمات الإرهابية والمجموعات التابعة لها لإعادة الأمن والاستقرار إلى ريف حلب وكل الأراضي السورية".

وكانت وكالة "سبوتنيك" أفادت في وقت سابق من الخميس بسقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر حرس الحدود السورية جراء قصف الجيش التركي وقوات "درع الفرات" بالمدفعية الثقيلة مواقع للحرس في منطقة بلدة عريما الواقعة بالريف الغربي لمنبج، وأوضحت أن القصف وقع ليل يوم الخميس.

وكان سيرغي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، أعلن دخول قوات حكومية سورية إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدفاع الذاتي الكردية بدءا من الجمعة 3 مارس/آذار، وهي المناطق المحاذية لقوات "درع الفرات".

وشدد رودسكوي حينذاك على أن الحكومة السورية تتخذ تدابير من شأنها استئناف عمل مؤسسات الدولة في منبج وريفها.

من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وحدات من الجيش التركي والقوات المشاركة في عملية "درع الفرات" ستتوجه نحو منبج، بعد إحكام السيطرة على مدينة الباب، في حال عدم انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من هذه المدينة السورية.