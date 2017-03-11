صرح ايرج مسجدي، سفير ايران الجديد لدى العراق، ان تنظيم داعش الارهابي يقاتل في الموصل بشدة لكن المناطق الخاضعة لسيطرته تسقط الواحدة تلو الأخرى، مؤكدا بان العراق سيتحرر من دنس الدواعش التكفيريين في المستقبل غير البعيد.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين إستعرض ايرج مسجدي، تطورات الساحة العراقية بعد العام 2003 وقال: إن العراق وبعد إنتهاء الإحتلال دخل مرحلة جديدة من تأريخه السياسي والاجتماعي.

وأشار الى ظاهرة التكفيريين وسيطرة داعش على مناطق واسعة من العراق في العام 2014 وقال: إن الحكومة العراقية وبمساعدة الجيش وتشكيل الحشد الشعبي، نفذت بإسناد من ايران عملياتها الهجومية ضد تنظيم داعش الارهابي وتمكنت خلالها من تحرير غالبية مناطق الانبار وصلاح الدين ونينوى.

ولفت الى انه خلال الأشهر الأخيرة تمكنت القوات العراقية في معركتها ضد داعش، من تحرير المناطق الشرقية بالموصل تماما، وقد أطلقت منذ اسابيع عملياتها في غرب الموصل وحررت مناطق فيها.

وتابع السفير الايراني: انه في الوقت الحاضر تجري معركة جادة للغاية في غرب الموصل، وقد ضعفت قوات تنظيم داعش الارهابي وباتت هزيمتها قريبة، وسيتم قريبا تحرير الموصل ومحافظة نينوى.

وأردف قائلاً: إن داعش الان تحت الحصار التام في الموصل، وتم قطع طرق ايصال المساعدات اليه ولم يبق امامه سوى الاستسلام أو القتل أو الهروب، معربا عن أمله بأن يتم تطهير العراق في المستقبل القريب من دنس الدواعش والتكفيريين.

وفي سياق متصل وخلال استقباله السفير الايراني الجديد في العراق، أكد المرجع الديني الشيخ حسين نوري همداني ان تعزيز الوحدة بين ايران والعراق يخدم مصالح الامة الاسلامية، مشددا على انه لو كان المسلمون متحدين في كافة المحطات لما تمكن العدو من تدبير المؤامرات ضدهم.

واضاف الشيخ نوري همداني: إن السفارة الايرانية في العراق يجب ان تبذل المزيد من الجهود لحفظ الوحدة بين ايران والعراق وتعزيزها والاّ تسمح للاعداء بالتغلغل من خلال اثارة التفرقة والوقيعة في صفوف الامة الاسلامية.

وأشار الى ان مشاركة القوات الشعبية والحشد الشعبي في مكافحة الجماعات المسلحة خاصة في مدينة الموصل بشمال العراق تحظى بأهمية خاصة وان الجماعات التكفيرية ادركت خلال المعارك في الموصل بان الشعب العراقي ينهج طريق المقاومة والنضال ولا يقبل ذل الاستسلام اطلاقا.

واعرب عن أمله بتحرير مدينة الموصل بالكامل من دنس الارهابيين واقامة حفل الانتصار فيها.





