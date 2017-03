الجمعة 10 مارس 2017 - 11:53 بتوقيت غرينتش

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتعاون الروسي التركي لتسوية الأزمة السورية، مضيفا أن الحوار بين وزارتي الدفاع في البلدين فعال ومبني على الثقة.

العالم - تركيا وقال بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو، الجمعة 10 مارس/آذار: "نعمل بنشاط من أجل تسوية الأزمات الأكثر حدة في العالم، وبالدرجة الأولى في سوريا. ونلاحظ بارتياح أن حوارا فعالا ومبنيا على الثقة بدأ على مستوى وزارتي الدفاع والأجهزة الخاصة، وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد". وتابع أن موسكو مسرورة لاستئناف العلاقات الروسية التركية في كافة المجالات بوتائر سريعة. وجاء اللقاء بين الرئيسين قبيل اجتماع مجلس التعاون الروسي التركي على مستوى القمة.

