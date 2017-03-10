أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن موسكو وأنقرة أقامتا علاقات جيدة على مستوى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وقال إنه يتعاون مع أردوغان بشكل نشط من أجل تسوية الأزمات في العالم.

بوتين يلتقي أردوغان ويؤكدان على التعاون في سوريا الجمعة 10 مارس 2017 - 11:53 بتوقيت غرينتش أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتعاون الروسي التركي لتسوية الأزمة السورية، مضيفا أن الحوار بين وزارتي الدفاع في البلدين فعال ومبني على الثقة. العالم - تركيا وقال بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو، الجمعة 10 مارس/آذار: "نعمل بنشاط من أجل تسوية الأزمات الأكثر حدة في العالم، وبالدرجة الأولى في سوريا. ونلاحظ بارتياح أن حوارا فعالا ومبنيا على الثقة بدأ على مستوى وزارتي الدفاع والأجهزة الخاصة، وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد". وتابع أن موسكو مسرورة لاستئناف العلاقات الروسية التركية في كافة المجالات بوتائر سريعة. وجاء اللقاء بين الرئيسين قبيل اجتماع مجلس التعاون الروسي التركي على مستوى القمة. - See more at: http://www.alalam.ir/news/1936093#sthash.H7152z3B.dpuf

وقال بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو، الجمعة 10 مارس/آذار: "نعمل بنشاط من أجل تسوية الأزمات الأكثر حدة في العالم، وبالدرجة الأولى في سوريا. ونلاحظ بارتياح أن حوارا فعالا ومبنيا على الثقة بدأ على مستوى وزارتي الدفاع والأجهزة الخاصة، وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد".

وتابع أن موسكو مسرورة لاستئناف العلاقات الروسية التركية في كافة المجالات بوتائر سريعة.

من ناحيته، تحدث أردوغان عن تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا في مجالي الصناعات الدفاعية والطاقة.

ووصل أردوغان يوم الجمعة إلى موسكو لإجراء محادثات تتصدرها الأزمة السورية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويشكل موضوع التسوية السورية وتعزيز التنسيق الروسي التركي الملف الرئيس على جدول أعمال القمة الروسية التركية، إضافة إلى المسألة الكردية، ومكافحة تنظيم داعش الارهابي، والوضع في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وبحث الرئيسين الروسي والتركي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أنقرة أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعرض أردوغان خلال اللقاء مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، كما تتناول المحادثات العملية العسكرية المرتقبة ضد تنظيم داعش في مدينة الرقة (شمال شرقي سوريا)، والتي تحيط بها تعقيدات في ضوء رفض أنقرة مشاركة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري) في العملية.