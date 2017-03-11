دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، رئيس حكومة الإحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو الى قلب الصفحة، بعد ان زعم الأخير سعي (الفرس التاريخي وخلفائهم الايرانيين) الى تدمير الشعب اليهودي، معتبرا ان العالم بات مختلفا.

وخلال لقائه الرئيس الروسي في الكرملين هاجم نتنياهو خلال اطلاقه مزاعم واهية، ايران بشكل عنيف، وقال: قبل 2500 عام حصلت محاولة في بلاد فارس لتدمير الشعب اليهودي، الا ان هذه المحاولة فشلت وهذا ما نحتفل به في اشارة الى عيد بوريم (المساخر) الذي يُحتفل به الاحد والاثنين في الكيان الإسرائيلي.

واضاف نتنياهو: وها هي ايران اليوم وريثة فارس تواصل السعي لتدمير الدولة اليهودية. وهم يقولون ذلك بشكل واضح جدا ويكتبونه على صواريخهم البالستية، على حد زعمه.

الا ان الرئيس الروسي رد باقتضاب نعم: الا ان ذلك كان في القرن الخامس قبل المسيح، ونعيش اليوم في عالم مختلف. لنتكلم عنه.

وندد نتنياهو بالدعم الذي تقدمه ايران الى الحكومة السورية في مواجهتها للارهاب، وقال الاحد، بانه سيسعى الى اقناع بوتين بمنع قيام وجود عسكري ايراني دائم في سوريا، على حد قوله.

وقد أنهى رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو زيارة مقتضبة إلى روسيا، إلتقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب وسائل إعلام العدو فإن نتنياهو قال: إن اللقاء تناول بأغلبه التهديد الإيراني لـ (إسرائيل)، من خلال محاولات الوصول إلى وقف إطلاق نار في سوريا، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو: أوضحتُ لبوتين معارضتنا الشديدة لتمركز إيران وتوابعها في سوريا. وتابع القول: نحن نرى إيران تحاول بناء قوة وبنية تحتية عسكرية للتمركز في سوريا، بما في ذلك بناء ميناء بحري، وهذا ما يزعزع الإستقرار ولن نقبل به، وفق قوله.

وبحسب كلامه (واضح أن هذا الأمر يتعارض مع مصالحنا وأنا أعتقد أنه يتعارض أيضاً مع إمكانية الوصول إلى تسوية. وهذا يتعارض مع مصالح الجميع بإستثناء إيران. وتحدثنا عن محاولات إيران نقل سلاح إلى حزب الله)، على حد قول نتنياهو.

وذكر موقع nrg (الاسرائيلي) أن رئيس شعبة الإستخبارات (الإسرائيلية)، هرتسي هليفي، عرض أمام الرئيس فلاديمير بوتين إثباتات على إقامة مرفأ بحري إيراني على الأراضي السورية، على حد زعمه.‎







