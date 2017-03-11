اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس، ان انظمة وكالة الاستخبارات المركزية (عفا عليها الزمن)، وذلك بعد نشر موقع ويكيليكس وثائق مرتبطة بعمليات التجسس التي تقوم بها الوكالة عبر الإنترنت.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر: إن الرئيس يعتقد ان الأنظمة في وكالة الاستخبارات المركزية قد عفا عليها الزمن وبحاجة إلى تحديث، في صدى لانتقادات وجهها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الى الوكالة متهما اياها بعدم كفاءة كارثية.

وقد أعلن مؤسس موقع (ويكيليكس) جوليان أسانج، الخميس، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) أعطت تعليمات لاختراق الانتخابات الفرنسية.

وفي مؤتمر صحفي قال أسانج، في تعليق على التسريبات الأخيرة لموقعه، إن CIA وضعت آلية متطورة لاستهداف حكومات الدول.

وبحسب أسانج فإن العالم يحتاج لاتفاقية مماثلة لمعاهدة جنيف لحماية المواطنين والشركات من الهجمات الإلكترونية، وأن موقعه يسعى في نشاطاته لضمان أمن الاتصالات وحماية الصحافة.

وأكد أسانج أن لدى ويكيليكس مزيدا من المعلومات عن برامج الأسلحة الإلكترونية، مضيفاً: إن الموقع سيقدم لبضع شركات عاملة في مجال التكنولوجيا كل ما لديه من معلومات بشأن أساليب قرصنة CIA.

وكان ويكيليكس أفاد، الثلاثاء الماضي، بناء على تسريبات، بأن CIA تستخدم القنصلية الأمريكية في مدينة فرانكفورت الألمانية كمقر سري لخبراء القرصنة الإلكترونية. وبحسب ويكيليكس فإن (قراصنة) الوكالة يستخدمون مبنى القنصلية في تنفيذ عملياتهم في أوروبا والشرق الأوسط.

وكان جوليان اسانج قد أعلن الاثنين أيضاً، خلال مؤتمر صحافي الكتروني، ان تقرير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) حول تدخل روسيا في الانتخابات الاميركية (بيان صحافي) بهدف (سياسي) لا يقدم أي ادلة.

وقال اسانج: ليس تقريرا لأجهزة الاستخبارات، انه أمر محرج لسمعة اجهزة الاستخبارات الاميركية. انه بيان صحافي ودوافعه سياسية.

واكد عدم وجود دليل على أي شيء في التقرير رافضا كشف المصادر التي زودت (ويكيليكس) بهذه الرسائل.

من جانبه كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أنه لا يحمل هاتفه الذكي معه خلال حضوره جلسات للتفاوض في شأن قضايا حساسة لتجنب تنصت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) عليه.

وبحسب (سكاي نيوز عربية) يأتي تعليق وزير الخارجية الروسي، غداة كشف موقع (ويكيليكس) عن برنامج قرصنة مفترض تستخدمه (وكالة الاستخبارات المركزية)، ويسمح لها بتحويل التلفزيونات والهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني زيغمار غابريال: أنا شخصياً أحاول ألا أحمل معي هاتفي عندما يكون لدي مفاوضات في شأن مسائل حساسة.

وأردف: وحتى الآن، يبدو أن ذلك ساعدني على ألا أجد نفسي في وضع غير مستحسن، بحسب وكالة فرانس برس.

وكشف موقع ويكيليكس عن أدوات القرصنة المستخدمة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية CIA لاختراق الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية.

وعرض الموقع آلاف الوثائق المسربة، وهذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يتم فيها تسريب هذا العدد الكبير من الوثائق ذات الصلة بوكالة الاستخبارات المركزية على شبكة الإنترنت.

وبحسب تسريبات موقع ويكيليكس فإن وكالة المخابرات المركزية CIA قادرة على تجاوز خاصية تشفير بيانات واتساب وتيليغرام وسيغنال.

هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وكالة الاستخبارات المركزية، دين بويد، لصحيفة نيويورك تايمز بالقول: نحن لا نعلق على صحة أو مضمون وثائق استخباراتية مزعومة.

والجدير بالذكر أنه تم تسريب 7818 صفحة مع 943 مرفقاً بينما يقول موقع ويكليكس بأن الأرشيف الكامل للمواد التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية يضم مئات الملايين من المعلومات المشفّرة.





