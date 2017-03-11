* طهران لم تتدخل ابداً في شؤون أي دولة من الدول * تقرير حقوق الانسان الجديد ضد ايران غير منصف ومسيّس ومدان

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، الجمعة، المزاعم المتكررة في البيان الختامي لإجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية حول الجزر الثلاث أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج الفارسي بأنها مزاعم لا أساس لها ومرفوضة مؤكداً إن سيادة إيران على هذه الجزر حقيقة غير قابلة للإنكار، وقال: إن مثل هذه المزاعم كاذبة ولا يمكنها أن تنال من سيادة إيران على الجزر.

وفيما يتعلق بتكرار المزاعم الواهية حول تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية قال قاسمي إن الجمهورية الإسلامية لم تتدخل أبداً في شؤون أي دولة من الدول وإنها لا تشعر بالحاجة لمثل هذا التدخل، معتبراً إن استهداف إيران بمثل هذه التهم غير المبررة هو تهرب فاشل من المشاكل الداخلية التي تعاني منها بعض الدول ومحاولة للخروج من المستنقع الذي أدخلت نفسها فيه.

وقال: إنه من الأفضل لجامعة الدول العربية أن تكون أكثر حكمة وأن لا تهدر المزيد من الوقت والمال لتكرار مزاعم لا أساس لها، وأن لا تحيد عن الأهداف الأساسية المرسومة لها.

وكان بهرام قاسمي، قد ادان الخميس، التقرير الجديد لحقوق الانسان ضد ايران بانه غير منصف ومسيّس ومدان.

وادان قاسمي اول تقرير اصدرته اسماء جهانغير، المقررة الجديدة لـ (حقوق الانسان في ايران) خلال الاجتماع الجاري لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في جنيف واعتبره بانه غير منصف ومسيّس ومدان وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما أعلنت مرارا لا تعترف رسميا بتقرير أعد من قبل مقرر خاص مهمته تقوم على اساس قرار مبني على اهداف واغراض سياسية وانتقائية لدول معينة.

واوضح إن الهدف من هذا التقرير هو تضليل حقيقة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية بتوجيه من عدد محدود من الدول في مجلس حقوق الانسان وقال: إن الكثير من الدول التي تقف وراء هذا النهج ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجلس حقوق الانسان تعاني من مشاكل ومعضلات لا تحصى حول حقوق الانسان ولديها سجل اسود وغير انساني في مجال حقوق الانسان وهذا دليل قوي على عدم مصداقية النهج المتخذ ضد بلدنا في تقرير السيدة اسماء جهانغير.

وتابع قاسمي القول: للاسف ان تقريرها (السيدة جهانغير) على غرار المقرر السابق يقوم على معلومات غير صحيحة واحكام مسبقة خاطئة حول وضع حقوق الانسان في ايران وبالإعتماد على مصادر غير موثقة وتفتقر للمصداقية والإعتبار ما يطعن بالتقرير بشكل جدي.

وافاد بان المقررة للاسف قد غضت الطرف عن حالات متعددة لتطور حقوق الانسان في ايران وادرجت في تقريرها كالعادة عبارات غامضة وحاولت رسم صورة مشوهة عن وضع حقوق الانسان في ايران عبر الاعراب عن قلق في غير محله واستنادا الى معلومات غير دقيقة.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر تعيين مقرر خاص لـ (حقوق الانسان في ايران) بانه اجراء غير مبرر ولا معنى له وغير بناء واضاف: انه وفي سياق التعاون مع نظام حقوق الانسان في الامم المتحدة وبهدف تصحيح نهج المقرر وتنظيم التقرير على أساس معلومات موثقة، ستسعى الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاطي البناء مع المقررة الجديدة وبالمقابل تتوقع منها ان تأخذ بالاعتبار السجل غير الناجح للمقرر السابق في كيفية القيام بالعمل المهني وان تتجنب تكرار الاخطاء المماثلة.

واكد قاسمي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد دوما بان التوجهات السياسية المبنية على معايير مزدوجة لعدد من الدول لحرف الآليات الدولية لحقوق الانسان تضر جديا بهيبة ومكانة مؤسسات حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وتزيد من عدم ثقة الدول بفاعليتها وتأثيرها للارتقاء بحقوق الانسان في الدول.

وقال: اننا نعتقد بان استخدام النهج السياسي والانتقائي، خاصة حينما يشهد المجتمع العالمي حالات الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان من قبل بعض الدول الأخرى والجماعات الارهابية المدعومة من قبلها، لن يؤدي سوى الى اضعاف حقوق الانسان على المستوى العالمي.





