الوفاق-خاص/حسام روناسي- التقى عصر اليوم الجمعة وعلى ملعب غدير أهواز فريقا تراكتور سازي وفولاد خوزستان ضمن بطولة الدوري الممتاز بكرة القدم. بدأ فريق تراكتور مهاجماً منذ الدقائق الاولى للمباراة وقد حصل نتيجة ذلك على ضربتين ركنيتين وضربة حرة مباشرة قرب قوس جزاء فريق فولاد حتى الدقيقة خمسة، ولكن دون أن تشكل شيئاً يذكر.

استمر الشوط الاول سجالا بين الفريقين رغم أن أغلب أوقاته قد شابته الالعاب الخشنة خصوصا من قبل لاعبي فريق فولاد خوزستان، وفي الدقيقة 42 حصل فريق تراكتور على ضربة حرة قرب منطقة الجزاء نفذها اللاعب العراقي كرار جاسم لتتحول الى ضربة ركنية تمكن مدافعي فولاد من تشتيها ولتنتهي أحداث هذا الشوط بالتعادل السلبي.

عند بداية الشوط الثاني شهدت أحداث المباراة وتيرة متصاعدة لأداء كلا الفريقين حيث تبادلا الهجمات الخطرة على المرميين بعد أن أنقذ الحارسان كرات خطرة عديدة، وعند الدقيقة 75 من المباراة طرد الحكم لاعب فريق تراكتورسازي (6) نتيجة اعتراضه بقسوة لمحاولة هجومية للاعب فريق فولاد خوزستان. بعد هذا استمر اللعب بدون أن يشكل خطورة تذكر على أحد الفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي صفر – صفر.

هذا وواصل فريق يرسبوليس سلسلة انتصاراته بالفوز على بطل الدوري السابق استقلال خوزستان بهدف وحيد في اطار المرحلة 24 من الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس على استاد "ازادي" بطهران بحضور 45 الف متفرج، سجل هدف الفوز المهاجم مهدي طارمي في الدقيقة 16 بضربة رأسية رائعة من كرة مرفوعة اليه من فرشاد احمد زادة.

واصبح طارمي بهذا الهدف يشارك لاعب فولاد خوزستان ساسان انصاري في صدارة الهدافين برصيد 13 هدفا.

وسجل وحيد اميري هدفا ثانيا لبرسبوليس في الدقيقة 19 لم يحتسبه الحكم الذي كان قد اطلق صافرته قبله لخطأ ارتكبه مدافع استقلال خوزستان، وكان المفروض بالحكم عدم التسرع في اطلاق صافرته نظرا لفرصة الهدف المحقق التي اتيحت بعد الخطأ.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برسبوليس الى 56 نقطة في الصدارة مبتعدا بـ 11 نقطة عن اقرب ملاحقيه وهو تراكتور سازي تبريز الذي يملك 45 نقطة وله مباراة اقل سيخوضها في اطار هذه المرحلة.

وتجمد رصيد بطل الدوري الايراني في الموسم السابق استقلال خوزستان عند 32 نقطة في المركز السادس.

ومن نتائج المباريات الاخرى لهذا الدور:

كسترش – صباي قام: صفر - صفر

جامكان – سباهان : 1 – 1

بيكان – بديده : صفر - 2





