واشار سفير ومندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، في كلمة القاها في اليوم الأخير من الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة، الخميس، الى ادانة البرنامج النووي العسكري للكيان الصهيوني بشدة من قبل الدول الاعضاء لحركة عدم الانحياز، مطالبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبت بشكل جاد بهذا الموضوع.

واشار نجفي في كلمته في الاجتماع المخصص لمناقشة موضوع القدرات النووية للكيان الصهيوني، الى المطالبات المتعددة للمجتمع الدولي في اطار قرارات الوكالة الدولية ومؤتمرات مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المبنية على انضمام هذا الكيان فورا الى معاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي)، ووضع جميع منشآته النووية تحت الاشراف التام لاتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا: من المؤسف ان الكيان الصهيوني تجاهل خلال السنوات الماضية المطلب المشروع للمجتمع الدولي وبدعم أعمى من قبل الدول الغربية، ليواصل برنامجه النووي العسكري منتهكا بذلك بشكل سافر جميع القوانين والقرارات الدولية.

وانتقد مندوب ايران بشدة، تعامل بعض الدول الغربية بمعايير مزدوجة في مجال حظر الانتشار النووي، وضرورة الحظر التام لأي شكل من أشكال التعاون ونقل المواد والمعدات النووية الى الكيان الصهيوني، موضحا ان قدرة الاسلحة النووية التي يمتلكها الكيان الصهيوني المليء تاريخه بالعدوان والاحتلال والارهاب الحكومي، يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.

وتابع قائلا: وفي الوقت الذي تم اغتيال العلماء النوويين في انحاء الشرق الاوسط من قبل (اسرائيل) بواسطة تجنيد الارهابيين، فان الخبراء النوويين للكيان الصهيوني يمكنهم الوصول الى المنشآت النووية لبعض الدول النووية.

وفي هذا الاجتماع ادان سفير الامارات العربية المتحدة بالنيابة عن مجموعة الدول العربية الاعضاء ومن بينها مصر والاردن، أدان دعم بعض الدول الغربية للقدرات النووية للكيان الصهيوني والذي ادى الى فشل مؤتمر حظر الانتشار النووي في عام 2015، ودعا الى إنضمام (اسرائيل) بدون شروط مسبقة الى اتفاق الضمانات، مؤكدا انه مالم يتحقق هذا الامر فان الترسانة النووية الاسرائيلية ستظل تشكل تهديدا للمنطقة والعالم، لذلك يجب ان يبقى هذا الموضوع على جدول اعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جهة أخرى اعلن الوفد الاميركي وممثل الاتحاد الاوروبي دعمهما للكيان الصهيوني، وانتقدا مناقشة هذا الموضوع في هذا الاجتماع من قبل دول المنطقة وإدانتهم للكيان الصهيوني.



