وفي تصريح ادلى به للصحفيين، الخميس، قال صالحي وهو يرد على سؤال حول آفاق التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في المرحلة الجديدة لرئاسة يوكيا آمانو: إن تعاوننا مع الوكالة معروف في اطار محدد وإن ايران بذلت كل مساعيها للالتزام بتعهداتها وهي ازاء مطالب خارج هذا الاطار عملت بحيث يتم تثبيت حقوقها.

وتابع قائلاً: إن تعاون ايران مع الوكالة كان لغاية اليوم ممتاز ونأمل باستمرار هذه الوتيرة.

واكد صالحي: اننا نعتقد بأنه ليس هنالك مشكلة خاصة في الطريق لكي نقلق بشأنها، وليست لنا أي مشكلة فيما لو التزم الجميع بما جاء في الاتفاق النووي والبروتوكول الاضافي واتفاق الضمانات.

وفيما اذا كانت هنالك حالة طلبت الوكالة تفتيشها ولم توافق ايران على ذلك قال: إن الوكالة وفي جميع عمليات التفتيش تعمل وفق الإطار المحدد ولن تعمل خارج إطار القرارات والضوابط.

وحول حجم احتياطيات ايران من اليورانيوم قال: إن كل احتياطينا من اليورانيوم كان 550 طنا وكنا نستورده من الخارج.

واضاف: اننا ومنذ بداية التنقيب عن اليورانيوم واستخراجه داخل البلاد الى اليوم انتجنا 100 كغم ليبلغ الاجمالي 650 طنا.

وقال صالحي: لقد تمكنا بعد الاتفاق النووي من زيادة 384 طنا من الكعكة الصفراء الى هذه الكمية.

واعرب عن أمله بإيصال حجم اليورانيوم المنتج في البلاد الى 5 اضعاف، وقال: انه لو تقدمت الانشطة وفقا للبرنامج الى الامام وجرى توفير المصادر المالية اللازمة، سنقوم خلال العام القادم بانتاج ما بين 40 الى 50 طنا من اليورانيوم.

وقال صالحي: ازاء الماء الثقيل وخدمات التخصيب المباعة فقد تمكنا من اضافة 384 طنا من الكعكة الصفراء الى احتياطيات البلاد.

وحول شراء 900 طن من الكعكة الصفراء قال: كانت لنا مذكرة تفاهم مع مونيز ومجموعة (5+1) وفي آخر اجتماع معهم تم تأكيد وتوقيع هذه المذكرة ولكن للأسف نكثت احدى هذه الدول، أي بريطانيا، عهدها وهو الأمر الذي تتم متابعته من قبل وزارة الخارجية.

وأضاف صالحي: انه لو تم تفعيل هذه المذكرة لكان سيضاف نحو 900 طن من الكعكة الصفراء الى احتياطياتنا.

وحول المنجزات النووية قال: سنعلن يوم 9 ابريل / نيسان (اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية) عن العديد من المنجزات النووية التي ستبعث على السرور لدى شعبنا.



