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رقم الخبر: 189481 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: محليات  
رئيس الدفاع المدني: لدينا القدرة على تصميم وتنفيذ اكثر المنظومات السايبرية تعقيداً

رئيس الدفاع المدني: لدينا القدرة على تصميم وتنفيذ اكثر المنظومات السايبرية تعقيداً

اكد رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران العميد غلام رضا جلالي القدرة على تصميم وتنفيذ اكثر المنظومات السايبرية تعقيدا في ايران.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان العميد غلام رضا جلالي اشار الخميس خلال مؤتمر صحفي له في مدينة يزد الى ان ايران قامت خلال 12 عاما بالكثير من التطوير في مجال الانتاج الكيميائي، وان ايران في الوقت الحالي تتحول الى احدى الدول المتقدمة في المجال الكيميائي.
ولفت العميد جلالي الى اقامة العديد من المناورات المتعلقة بالصناعات الكيماوية والبيئية في نقاط مختلفة ومنها ماهشهر وعسلوية وقم، لافتا الى ايجاد العديد من الاقسام بغية الحيلولة دون الاضرار الناجمة عن المواد الكيماوية والنووية.
واوضح ان المنظمة صممت ونفذت في مشفى بقية الله اكثر الاقسام تجهيزا لعلاج المصابين بالمواد الكيماوية بالاضافة الى افتتاح هذا القسم في العديد من المحافظات، والان يمكن استقبال اعداد كبيرة في هذا القسم.
ونوه العميد جلالي الى ان ايران في المجال السايبري وصلت الى مستوى عال جدا حيث توجد القدرة على تصميم وتنفيذ اكثر المنظومات السايبرية  تعقيدا من قبل الخبراء الايرانيين في ايران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/تسنيم
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