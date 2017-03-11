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رقم الخبر: 189480 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: محليات  
السفارة الايرانية في بكين تثمن حسن نوايا الصين للتوسط بين طهران والرياض

السفارة الايرانية في بكين تثمن حسن نوايا الصين للتوسط بين طهران والرياض

ثمّنت السفارة الايرانية في بكين حسن نوايا الصين بشان التوسط بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية، لكنها اعتبرت في الوقت ذاته الخلاف بين الدولتين الجارتين بانه خلاف في الرؤى والاداء والسياسات المعلنة والمنفذة.

وقالت السفارة الايرانية في بيان اصدرته بهذا الصدد، ان السعودية باتخاذ وتنفيذ سياسات طائفية وتاجيج الخلافات القومية والمذهبية وكذلك تقديم الدعم المادي والمعنوي للجماعات الارهابية والتكفيرية قد زعزعت الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
واضاف البيان، ان التدخل السافر للسعودية في الشؤون الداخلية لدول الجوار واداء دور مزعزع للامن بالمنطقة وشن عدوان غاشم منذ نحو عامين على الشعب اليمني الاعزل، قد جعلت من السعودية عنصرا مزعزعا للاستقرار وغير موائم مع جميع المبادئ الدولية المعترف بها.
واكدت السفارة الايرانية بان ايران بادراكها للظروف الخطيرة بالمنطقة وضرورة حاجة جميع الدول للامن والاستقرار، قد اتخذت على الدوام الخطى في مسار خفض التوتر مع الجوار، مؤكدة بانها لم تيأس بعد من توصل بعض الدول الاسلامية بالمنطقة الى مثل هذه الضرورة.
وجاء في جانب اخر من البيان، اننا نعيش اليوم في عالم تشابك وارتبط فيه امنها واستقرارها بعضها ببعض وليس بامكان اي دولة في مناطق الازمة تنفيذ سياسات احادية الجانب وتخريبية احيانا.
واضاف، انه بناء عليه فان الجمهورية الاسلامية الايرانية وخلافا للنظام السعودي ترحب بجميع الجهود البناءة وقد رحبت في الفترة الاخيرة بمقترح امير الكويت لاقرار الحوار والتفاهم في المنطقة وفي مسار هذه السياسة ترحب باداء الصين دورا بناء في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي وفي تصريح له قد اعرب عن امله بحل المشاكل القائمة بين ايران والسعودية بشكل ودي، معلنا استعداد بكين للتوسط بينهما ان اقتضت الحاجة.
ولقي مقترح وزير الخارجية الصيني ردا سلبيا من السفير السعودي في بكين، الذي اعلن في تصريح ادلى به لصحيفة اليوم السابع رفضه لذلك.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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