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رقم الخبر: 189479 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: محليات  
مجموعة السلام والصداقة البحرية الايرانية ترسو عند السواحل الروسية

مجموعة السلام والصداقة البحرية الايرانية ترسو عند السواحل الروسية

رست مجموعة السلام والصداقة البحرية الايرانية الرابعة يوم الخميس في سواحل روسيا المطلة على بحر قزوين.

وقد رست هذه المجموعة التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تضم المدمرة دماوند وسفينة درفش القاذفة للصواريخ، في ميناء مخاج قلعة عاصمة جمهورية داغستان في منطقة القوقاز الروسية الواقعة في الساحل الشمال الغربي لبحر قزوين.
اعلنت ذلك العلاقات العامة للقطاع العسكري في الجنوب الروسي وقالت ان المجموعة البحرية الروسية في بحر قزوين والتي تشمل البوارج الحربية القاذفة للصواريخ غراد سوياجسك واوغليج ووليكي اوستيوغ كانت في استقبال المجموعة البحرية الايرانية.
وافادت وكالة انباء ايتاتارس بهذا الصدد ان البوارج الروسية قاذفات الصواريخ رافقت المجموعة البحرية الايرانية في هذه الزيارة غير الرسمية حتى ميناء مخاج قلعة الذي فيه قاعدة الاسطول البحري الروسي في بحر قزوين.
والتقي قادة المجموعة البحرية الايرانية مع نظرائهم الروس وكذلك مسؤولي جمهورية داغستان، ومن المقرر ان يشاركوا في برامج ثقافية ويتفقدوا الوحدات البحرية الروسية في بحر قزوين.
يذكر ان هذه هي المرة الرابعة التي تزور فيها مجموعة سلام وصداقة من القوة البحرية ايرانية السواحل الروسية كما زارت مجموعة بحرية ايرانية جمهورية اذربيجان قبل عدة اشهر.
وبالمقابل قامت المجموعات البحرية الروسية باربع زيارات لغاية الان الى ميناء بندرانزلي في شمال ايران خلال الاعوام التسعة الاخيرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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