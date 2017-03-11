مقتل 7 بينهم روس بتحطم طائرة في اسطنبول ذكرت شبكة (سي.إن.إن ترك) ووسائل إعلام أخرى أن طائرة هليكوبتر تقل رجال أعمال بارزين هوت على طريق سريع بعد أن اصطدمت ببرج تلفزيوني في أحد أحياء مدينة اسطنبول يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.