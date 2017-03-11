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رقم الخبر: 189478 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 18:14 الاقسام: دوليات  
مقتل 7 بينهم روس بتحطم طائرة في اسطنبول

مقتل 7 بينهم روس بتحطم طائرة في اسطنبول

ذكرت شبكة (سي.إن.إن ترك) ووسائل إعلام أخرى أن طائرة هليكوبتر تقل رجال أعمال بارزين هوت على طريق سريع بعد أن اصطدمت ببرج تلفزيوني في أحد أحياء مدينة اسطنبول يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز سيكورسكي إس-76 من مطار أتاتورك الرئيسي في اسطنبول وعلى متنها سبعة أفراد. ونسبت (سي.إن.إن ترك) إلى رئيس بلدية بيوك جکمجة قوله: إن خمسة قتلوا. فيما أكدت شبكة سبوتنيك الروسية أن القتلى نحو 7 أشخاص بينهم 4 روس.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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