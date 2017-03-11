مقتل 35 شخصا بحريق في ملجأ بغواتيمالا أدى الحريق الذي اندلع في مركز لإيواء المراهقين والأطفال من ضحايا الانتهاكات في جواتيمالا إلى مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا معظمهم من الفتيات وعبر الأطباء يوم الخميس عن صدمتهم من شدة الحروق التي تعرض لها أكثر من 20 شخصا آخرين يعالجون في المستشفيات.