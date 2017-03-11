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رقم الخبر: 189477 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 18:14 الاقسام: دوليات  
مقتل 35 شخصا بحريق في ملجأ بغواتيمالا

مقتل 35 شخصا بحريق في ملجأ بغواتيمالا

أدى الحريق الذي اندلع في مركز لإيواء المراهقين والأطفال من ضحايا الانتهاكات في جواتيمالا إلى مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا معظمهم من الفتيات وعبر الأطباء يوم الخميس عن صدمتهم من شدة الحروق التي تعرض لها أكثر من 20 شخصا آخرين يعالجون في المستشفيات.

وقال خوان أنطونيو فيليدا مدير مستشفى سان خوان دي ديوس التي يعالج فيه 17 ضحية يعانون من حروق خطيرة للغاية "أقوم بهذا العمل منذ 29 عاما. ما رأيته بالأمس كان مشهدا مروعا."

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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