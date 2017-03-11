تايوان تعتقل طالبا صينيا بتهمة التجسس قال مسؤول في محكمة: إن السلطات التايوانية اعتقلت طالبا صينيا يوم الجمعة للاشتباه في أنه انتهك قوانين الأمن الوطني في قضية تجسس غير معتادة تشمل طالبا صينيا في الجزيرة.