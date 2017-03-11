  • السبت ١٢ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • السبت , مارس 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189476 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 18:15 الاقسام: دوليات  
تايوان تعتقل طالبا صينيا بتهمة التجسس

تايوان تعتقل طالبا صينيا بتهمة التجسس

قال مسؤول في محكمة: إن السلطات التايوانية اعتقلت طالبا صينيا يوم الجمعة للاشتباه في أنه انتهك قوانين الأمن الوطني في قضية تجسس غير معتادة تشمل طالبا صينيا في الجزيرة.

وقال المسؤول إنه ليس بالإمكان نشر تفاصيل بشأن القضية لأنها تندرج تحت بند السرية.

ولم تنبذ الصين قط فكرة اللجوء للقوة لاستعادة تايوان التي تعتبرها إقليما منشقا. وعادة ما تتضمن قضايا التجسس الصينية في تايوان ضباطا متقاعدين في الجيش التايواني.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/3360 sec