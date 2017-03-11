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|رقم الخبر: 189476
|تاريخ النشر: آذار 10, 2017
|الوقت: 18:15
|الاقسام: دوليات
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تايوان تعتقل طالبا صينيا بتهمة التجسس
قال مسؤول في محكمة: إن السلطات التايوانية اعتقلت طالبا صينيا يوم الجمعة للاشتباه في أنه انتهك قوانين الأمن الوطني في قضية تجسس غير معتادة تشمل طالبا صينيا في الجزيرة.
وقال المسؤول إنه ليس بالإمكان نشر تفاصيل بشأن القضية لأنها تندرج تحت بند السرية.
ولم تنبذ الصين قط فكرة اللجوء للقوة لاستعادة تايوان التي تعتبرها إقليما منشقا. وعادة ما تتضمن قضايا التجسس الصينية في تايوان ضباطا متقاعدين في الجيش التايواني.
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