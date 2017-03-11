قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الجمعة إن الحكومة تعتقد أن تركيا سمعت مناشدتها بعدم استخدام التشبيهات بالنظام النازي في خلاف متصاعد بشأن مشاركة ساسة أتراك في تجمعات بألمانيا.

وطلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من تركيا يوم الخميس الكف عن ذكر ماضي برلين النازي في انتقادها إلغاء التجمعات التي كان الوزراء الأتراك سيشاركون فيها في ألمانيا.

وقال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل إنه بعث برسالة مماثلة لنظيره التركي.

في سياق آخر أظهر أحدث استطلاع للرأي احتفاظ المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتقدمهم على الحزب الديمقراطي الاشتراكي وذلك قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الاتحادية لكن شعبية الاشتراكيين ارتفعت لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (فورتشنسجروبا فالن) لصالح تلفزيون (زد.دي.إف) حصول المحافظين على نسبة 34 في المئة وهي نفس النسبة تقريبا في استطلاعات سابقة مقابل حصول الديمقراطيين الاشتراكيين على 32 في المئة بزيادة نقطتين مئويتين عن الاستطلاع السابق.

لكن المنافسة محتدمة بين ميركل ومارتن شولتز مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمنصب المستشار حيث بلغت نسبة التأييد الشعبي لكل منهما 44 في المئة. وعزز شولتز من حظوظ الحزب الديمقراطي الاشتراكي منذ ترشيحه في يناير كانون الثاني.

وفي فبراير شباط أظهر نفس الاستطلاع أن 49 في المئة من الألمان يريدون أن يصبح شولتز، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، مستشارا مقابل 38 في المئة يرغبون في بقاء ميركل في المنصب.

وجاء حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة في المركز الثالث بنسبة تسعة في المئة بانخفاض نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق لكن الحزب لا يزال في طريقة لدخول البرلمان كثالث أكبر حزب.

وحصل حزب لينكه الذي يمثل أقصى اليسار على ثمانية في المئة وحزب الخضر على سبعة بالمئة.

وشمل الاستطلاع 1212 شخصا وجرى في الفترة بين السابع والتاسع من مارس آذار.

*الكشف عن جنسية ودوافع منفذ هجوم دوسلدورف

من جهة أخرى أعلنت الشرطة الألمانية، الجمعة 10 مارس/آذار، اعتقال رجل يعاني من "اضطرابات عقلية"، إثر تنفيذه هجوما بواسطة فأس، في محطة القطارات الرئيسية في دوسلدورف، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وقالت الشرطة، في بيان، إن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 36 عاما، وينتمي إلى يوغسلافيا السابقة ويعاني على ما يبدو من اضطرابات عقلية.

وكانت الشرطة أعلنت في بادئ الأمر أن الهجوم نفذه عدد من الأشخاص مسلحين بفؤوس، إلا أنها عادت وقالت إن الفرضية الأولية هي أن المهاجم كان بمفرده.

*برلمان ألمانيا يقر تشريعا لتعزيز المراقبة بالكاميرات

من ناحية أخرى وافق مجلس النواب الألماني على مشروع قانون يعزز المراقبة بالكاميرات في الأماكن العامة كمراكز التسوق والملاعب الرياضية بعد انتشار المخاوف الأمنية بسبب سلسلة هجمات عنيفة نفذها متشددون.

والمراقبة مسألة حساسة في ألمانيا حيث لا تزال ذكريات التتبع الشرطي المكثف فيها في عهد ألمانيا الشرقية الشيوعية والنازي عالقة بالأذهان.

لكن المخاوف الأمنية زادت بعد اعتداءات جنسية جماعية في كولونيا في ليلة رأس السنة عام 2015 وسلسلة من الهجمات العنيفة على مدنيين في الصيف الماضي وقيام شخص رفضت السلطات طلب لجوئه بدهس متسوقين في سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين مما أسفر عن سقوط 12 قتيلا.

ولا يزال يتعين على السلطات المعنية بحماية البيانات، وفقا لمشروع القانون، مراجعة القرارات التي تتخذها المواقع المختلفة مثل المراكز التجارية باستخدام المراقبة بالفيديو.

وستكون حماية الأرواح والصحة والحريات ذات أهمية خاصة في مسألة المراقبة بالكاميرات كما هو الحال في أماكن التسوق والمنشآت الرياضية وساحات السيارات وكذلك في الحافلات والقطارات.