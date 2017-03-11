عزلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الرئيسة "باك جون هاي" من منصبها يوم الجمعة بسبب فضيحة شملت شركات كبرى وعصفت بالبلاد لعدة أشهر.

وبذلك تصبح باك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تعزل من منصبها. وبموجب الدستور ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.

وقال لي جونج مي رئيس المحكمة بالإنابة إن باك انتهكت الدستور والقانون "طوال فترة حكمها" ورغم اعتراضات البرلمان والصحافة فقد أخفت الحقيقة وشنت حملة على المنتقدين.

وأضاف أن القرار جاء من أجل حماية الدستور. وقال "نعزل الرئيسة باك جون هاي من المنصب."

ونفت باك ارتكاب أي أخطاء.

ويمثل الحكم بتأييد تصويت البرلمان في التاسع من ديسمبر كانون الأول لعزل باك فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ سقوطا مدويا لأول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية.

وتجمع مئات المتظاهرين من أنصار باك ومعارضيها عند مبنى المحكمة الذي أحاطت به حافلات الشرطة.

ووجه الادعاء الاتهام لباك، التي ستفقد حصانتها الرئاسية من الملاحقة القضائية، في قضيتين مرتبطتين بالفضيحة مما يشير إلى إمكانية التحقيق معها وقد تواجه إجراءات قانونية.

وكان قد تم تجريد باك من سلطاتها بعد تصويت البرلمان على عزلها لكنها ظلت في المجمع الرسمي للرئاسة المسمى بالقصر الأزرق. ولم تمثل باك أمام المحكمة يوم الجمعة.

هذا وقال المتحدث باسم رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة إنها لن تغادر القصر الرئاسي يوم الجمعة بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار البرلمان بعزلها.

وقال كيم دونج جو المتحدث باسم البيت الأزرق (القصر الرئاسي) لرويترز: حتى هذه اللحظة، لن تغادر باك البيت الأزرق اليوم.

وتملك باك مسكنا خاصا في حي سامسيونج دونج بضاحية جانجنام الراقية في العاصمة سول وكان المتحدث قال في وقت سابق إنها ستتوجه إلى هناك عندما تترك البيت الأزرق.

وقال كيم: لم توضع خطط لرحيلها. ولا يمكنها لاعتبارات أمنية العودة لمنزلها في سامسيونج دونج.

من جهته قال القائم بأعمال رئيسة كوريا الجنوبية يوم الجمعة: إن الحكومة ستحقق الاستقرار في البلاد لمنع تفاقم الصراع الداخلي.

وكان يتحدث بعد ساعات من قرار المحكمة الدستورية تأييد تصويت البرلمان بعزل الرئيسة باك جون هاي الأمر الذي فجر احتجاجات عنيفة.

وقال رئيس الوزراء هوانج كيو آن، الذي أصبح قائما بأعمال الرئاسة في ديسمبر كانون الأول، خلال اجتماع للحكومة: أحترم قرار المحكمة الدستورية... على الحكومة أن تدير شؤون الدولة بشكل مستقر وتعالج النظام الاجتماعي لمنع تفاقم الصراع الداخلي.

وطلب هوانج من الوزراء المعنيين الاستعداد سريعا لإجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوما.

*بيونغ يانغ: رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة مجرمة عادية

هذا وندّد التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية (كيه.آر.تي) برئيسة كوريا الجنوبية المعزولة واصفا إياها بأنها "مجرمة عادية" يوم الجمعة إثر قرار من المحكمة الدستورية يؤيد عزلها بعد أن كان البرلمان قد صوت على ذلك في وقت سابق.

وقال قارئ نشرة في (كيه.آر.تي) (رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة) "باك جون هاي" كان أمامها عام آخر (كرئيسة) لكن تمت الإطاحة بها الآن وسوف يتم التحقيق معها كمجرمة عادية.

وتم بث التقرير بسرعة على نحو غير معهود بالنسبة لوسائل الإعلام الكورية الشمالية التي عادة ما تنتظر أياما قبل إعلان أخبار خارجية.