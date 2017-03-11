وكان أفضل مسجل في اللقاء لاعب الحكمة تيريل ستوغلين برصيد 36 نقطة، وأضاف كالفين غدفراي 14 نقطة و10 متابعات، ومايكل ايفيبرا 13 نقطة و11 متابعة.

ومن اللويزة كان جيرون جونسون الأفضل بـ28 نقطة و8 تمريرات حاسمة، وأضاف ويندل لويس 22 نقطة و12 متابعة، فيما سجّل ترافيس غودفري 20 نقطة و11 متابعة.

وفي قاعة مجمع فؤاد شهاب، فاز الشانفيل على مضيفه الاتحاد ميروبا بفارق 23 نقطة وبنتيجة 105-82.

وكان أفضل مسجّل في المباراة لاعب ميروبا إيمانويل جونز برصيد 34 نقطة و11 متابعة، وأضاف روبرت ابشو 25 نقطة و22 متابعة، وطوم عمار 12 نقطة و7 متابعات.

ومن الفائز، كان براندن طوماس الأفضل بـ28 نقطة و9 متابعات و3 تمريرات حاسمة، فيما سجل باتريك رامبرت 23 نقطة و10 تمريرات حاسمة، ودارين تاونز 19 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وباسل بوجي 13 نقطة و9 متابعات و3 تمريرات حاسمة. وافتتحت المرحلة السابعة إياباً بمباراة الرياضي والمتحد في قاعة صائب سلام في المنارة.

