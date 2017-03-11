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|رقم الخبر: 189470
|تاريخ النشر: آذار 10, 2017
|الوقت: 18:06
|الاقسام: رياضة
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منافسة ثلاثية في بطولة العين الاماراتي للفروسية
نظم نادي العين الاماراتي للفروسية والرماية والغولف فعاليات السباق التاسع قبل الأخير للخيول..
ويتألف السباق من 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة والشوط الأول خارج ترشيحات الجمهور، ويعد الشوط الخامس الأبرز في الحفل وخصص لبطولة العين للميل، ويتضمن الحفل الجولة التاسعة من سلسلة سباقات كأس مزرعة الوثبة المخصص لملاك خيول الاسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتتنافس 95 خيلاً على مجموع الجوائز البالغ 675 ألف درهم.
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