اللاعب الأورغوياني لويس سواريز سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، وجاء الهدف الثاني لبرشلونة عندما سجل مدافع باريس سان جيرمان لايفن كوزاوا هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40.

الارجنتيني ليونيل ميسي أضاف الهدف الثالث للفريق الإسباني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 50، وبعدها بـ12 دقيقة سجل المهاجم ايدسون كافاني الهدف الأول للفريق الباريسي، قبل أن يسجل البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 88.

البرازيلي نيمار عاد وسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 91، قبل أن يضيف الإسباني سيرجيو روبيرتو الهدف السادس للفريق الكتلوني في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز دخل برشلونة التأريخ من أوسع أبوابه إذا لم يتمكن أي فريق أوربي خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0 أن يجتاز منافسه في مباراة الإياب ويتأهل إلى الدور التالي.

وقالت تقارير صحيفة إسبانية، أن هناك توقعات بتجميد الحكم الألماني من أصل تركي دينيز آيتيكين الذي أدار مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الأربعاء في كامب ناو ضمن إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض آيتيكين للكثير من الانتقادات من وسائل إعلامية أوروبية ومن شخصيات بارزة مثل لوثر ماثايوس أسطورة بايرن ميونخ سابقاً.

وقالت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد أن بعض المصادر داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أخبرتها بحالة استياء عامة من أداء آيتيكين جراء أدائه في المباراة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، والتي انتهت لصالح البارسا بنتيجة (6-1).

ويملك بييرلويجي كولينا (الحكم الإيطالي السابق الشهير)، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي، تقريراً من مندوب يويفا في المباراة، وسيقرر على أساسه ما سيحدث مع الحكم الألماني خلال الأيام المقبلة.

وقالت الصحيفة أنه من الممكن ألا يكون هناك عقوبة للحكم في النسخة الحالية من البطولة، لكن من المرجح أن يتم تجميده عن التحكيم أوروبياً لفترة من الوقت.

واختتمت ماركا أن قرارت آيتيكين لم تنل إعجاب لجنة الحكم في الاتحاد الأوروبي في مقره بمدينة نيون السويسرية بما فيها الوقت الإضافي المحتسب.

يذكر أن الحكم احتسب ركلتي جزاء للبارسا خلال اللقاء علاوة على احتسابه 5 دقائق من الزمن بدل الضائع للشوط الثاني، وهي قرارات سلطت عليها وسائل الإعلام الضوء وأثارت الجدل حولها.

