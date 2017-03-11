ستقام بطولة كأس العالم للمصارعة الرومانية في نسختها الـ 36 يومي 16 و 17 اذار /مارس (الخميس والجمعة القادمين) في مدينة آبادان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وافاد تقرير ورد في الموقع الالكتروني لاتحاد المصارعة العالمي ان الفرق الثمانية المشاركة في البطولة قسمت الى مجموعتين، تضم الاولى؛ ايران وروسيا وكازاخستان والمانيا فيما تضم الثانية؛ جمهورية اذربيجان وتركيا وبيلاروسيا واوكرانيا.

يذكر ان بطولة كأس العالم للمصارعة الحرة اقيمت قبل فترة في مدينة كرمانشاه (غرب) وتوجت ايران ببطولتها بفوزها في النهائي علي اميركا بنتيجة 5-3 .

