في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" فيما هبط منتخب ايران مركزا واحدا على الصعيد العالمي عند المرتبة الـ 33.

وحصل منتخب ايران على 794 نقطة في التصنيف ليتصدر بذلك المنتخبات الاسيوية متفوقا على كوريا الجنوبية واليابان واستراليا والسعودية على التوالي.

