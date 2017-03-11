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رقم الخبر: 189467 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 17:58 الاقسام: رياضة  
ايران تواصل تصدر المنتخبات الاسيوية بتصنيف الفيفا

ايران تواصل تصدر المنتخبات الاسيوية بتصنيف الفيفا

حافظت إيران على تصدرها للمنتخبات الاسيوية

في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" فيما هبط منتخب ايران مركزا واحدا على الصعيد العالمي عند المرتبة الـ 33.
وحصل منتخب ايران على 794 نقطة في التصنيف ليتصدر بذلك المنتخبات الاسيوية متفوقا على كوريا الجنوبية واليابان واستراليا والسعودية على التوالي.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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