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رقم الخبر: 189465 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 17:54 الاقسام: رياضة  
نتائج بطولة المصنفين لكرة الطاولة (Bonus 1 ) في لبنان

نتائج بطولة المصنفين لكرة الطاولة (Bonus 1 ) في لبنان

نظّم الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة بطولة اللاعبين المصنفين (Bonus 1 )على طاولات قصر في نادي المون لاسال وقد سجلت النتائج التالية:

- اللاعبات المصنفات من 1 الى 32 :احرزت ماريانا سهكيان (الندوة القماطية) المركز الاول بفوزها على ميساء بصيبص(1875الرياضي) بنتيجة 3/0 .وحلت في المركز الثالث كل من ليتيسيا وتاليا عازار (الادب والرياضة كفرشيما).
- اللاعبين المصنفين من 1 الى 32 :حل في المركز الاول محمد الهبش (الاهلي صيدا) بفوزه على جوزيف شلهوب (مون لاسال) بنتيجة 3/0 فيما حل كل من افو مومجوغليان (هومنتمن بيروت) و احمد مصطفى حرب (الجيش اللبناني).
- المصنفين الرجال من 33 الى 64 :حل في المركز الاول هاغوب اسكردجيان (انترانيك بيروت) بفوزه على حسن قعقور (اللواء صيدا) بنتيجة 3/1 .
وحل في المركز الثالث كل من مارك كرم (انترانيك انطلياس) و رامي ريمان (الادب والرياضة كفرشيما) .
- الرجال المصنفين ال 65 وما فوق :حل في المركز الاول مارك اسطا (شاريتيه الزوق) بفوزه على راني الخلاف (هومنتمن برج حمود ) 3/2 وحل في المركز الثالث كل من زكريا حمزه (العهد بيروت) و ميشال عيناتي (نادي الجمهور).
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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