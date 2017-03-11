- اللاعبات المصنفات من 1 الى 32 :احرزت ماريانا سهكيان (الندوة القماطية) المركز الاول بفوزها على ميساء بصيبص(1875الرياضي) بنتيجة 3/0 .وحلت في المركز الثالث كل من ليتيسيا وتاليا عازار (الادب والرياضة كفرشيما).

- اللاعبين المصنفين من 1 الى 32 :حل في المركز الاول محمد الهبش (الاهلي صيدا) بفوزه على جوزيف شلهوب (مون لاسال) بنتيجة 3/0 فيما حل كل من افو مومجوغليان (هومنتمن بيروت) و احمد مصطفى حرب (الجيش اللبناني).

- المصنفين الرجال من 33 الى 64 :حل في المركز الاول هاغوب اسكردجيان (انترانيك بيروت) بفوزه على حسن قعقور (اللواء صيدا) بنتيجة 3/1 .

وحل في المركز الثالث كل من مارك كرم (انترانيك انطلياس) و رامي ريمان (الادب والرياضة كفرشيما) .

- الرجال المصنفين ال 65 وما فوق :حل في المركز الاول مارك اسطا (شاريتيه الزوق) بفوزه على راني الخلاف (هومنتمن برج حمود ) 3/2 وحل في المركز الثالث كل من زكريا حمزه (العهد بيروت) و ميشال عيناتي (نادي الجمهور).

