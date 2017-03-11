وسقط الفرنسي بارديه، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام في سباق فرنسا العام الماضي، من دراجته قبل 23 كيلومترا على نهاية المرحلة قبل أن يعود لمجموعة المطاردة بخرقه لقواعد المساعدة التي يجب تلقيها من سيارة الفريق.

وشكّل الاستبعاد ضربة لمتسابق فريق ايه.جي.2.ار لامونديال حيث يشكل سباق باريس نيس الذي يستمرّ لأسبوع هدفا مبكرا له قبل خوضه لسباق فرنسا في يوليو تموز المقبل.

وقال بارديه "ارتكبنا خطأ وهو نتاج للافتقار للتركيز الجيد. أنا في غاية الأسف لأنه ليس هناك أي شيء يبرر تقديم سيارة الفريق لدعمها في مثل هذا الموقف."

وأضاف "هناك الآن ضمانة ضد وقوع مثل هذه الممارسة التي كان يجري التسامح معها خلال السباقات. أعتذر وبشدة للمنظّمين وللرأي العام."

وكانت آمال البرتو كونتادور في الفوز بلقب السباق للمرة الثالثة تلقت ضربة عندما تراجع خلف أبرز منافسيه عقب المرحلة الأولى التي تأثّرت بهبوب الرياح وفاز بها الفرنسي ارنو ديمار في النهاية.

وتراجع بطل سباق فرنسا مرتين خلف الأسترالي ريتشي بورت والفرنسي بارديه بعد أن تسبّبت الأحوال الجويّة في انقسام المجموعة الرئيسية للسباق ليخسر كونتادور أرضا أكثر في الأجزاء الأخيرة من المرحلة.

ويحتلّ كونتادور متسابق فريق تريك سيغافريدو المركز 20 في الترتيب العام متراجعا بفارق دقيقة واحدة و14 ثانية خلف ديمار الذي فاز على مواطنه جوليان الافيليب عقب انطلاقة ثنائيّة في نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 148.5 كيلومتر حول بوي دارسي.

وهاجم الافيليب متسابق فريق كويك ستيب فلورز مجموعة الصدارة عند منحدر قصير قرب خط النهاية إلا أن ديمار استطاع كبح جماحه ليفوز بشكل مثير.

ومن بين المرشحين للفوز بالسباق الإيرلندي دان مارتن من فريق كويك ستيب فلورز والكولومبي سيريجو هيناو من فريق سكاي لكنهما ابتعدا بفارق 19 ثانية عن الصدارة عقب المرحلة الأولى.



