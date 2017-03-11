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|رقم الخبر: 189463
|تاريخ النشر: آذار 10, 2017
|الوقت: 17:52
|الاقسام: رياضة
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لقاءان وديان بين منتخبي إيران والعراق لكرة القدم داخل الصالات
أعلن رئيس إتحاد كرة القدم في محافظة فارس (جنوب) كوروش إمامي فر إجراء لقاءين وديين بين منتخبي إيران والعراق لكرة القدم داخل الصالات في الجامعة الإسلامية الحرة بمدينة شيراز.
وخلال مقابلة مع إرنا قال إمامي إن منتخب إيران لكرة القدم داخل الصالات وفي إطار التحضيرات لبطولة آسيا لكرة الصالات سيجري مبارتين مع المنتخب الوطني العراقي.
ولفت إلى أن المباراتين ستجريان في 11 و12 من مارس / آذار الجاري.
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