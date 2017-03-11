وخلال مقابلة مع إرنا قال إمامي إن منتخب إيران لكرة القدم داخل الصالات وفي إطار التحضيرات لبطولة آسيا لكرة الصالات سيجري مبارتين مع المنتخب الوطني العراقي.

ولفت إلى أن المباراتين ستجريان في 11 و12 من مارس / آذار الجاري.

