وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء ارنا على هامش مراسم اقيمت احياء لذكرى الشهداء، في مدينة ارومية مركز محافظة آذربايجان الغربية الواقعة شمال غرب البلاد، قال العميد باكبور، رغم هطول الثلوج بغزارة والبرد القارس في مرتفعات مناطق غرب وشمال غرب البلاد فان القوات منهمكة بالحراسة والدفاع عن الحدود.

واضاف، ان الروح المضاعفة للدفاع عن ايران الاسلامية في اجواء مناخية قاسية تعود لترويح ثقافة التضحية والشهادة بين شباب البلاد والاستلهام من شهداء من امثال مهدي باكري.

واشار العميد باكبور الى الاكتفاء الذاتي في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والعسكرية واضاف، ان كل هذه المنجزات تعد حصيلة لفكر الشباب الطامح للتقدم والاستلهام من بطولات مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988).



