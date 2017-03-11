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رقم الخبر: 189462 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: محليات  
قائد في حرس الثورة: حدود شمال غرب البلاد تحظى بمستوى عال من الامن

قائد في حرس الثورة: حدود شمال غرب البلاد تحظى بمستوى عال من الامن

اعتبر قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور الامن المستتب في حدود شمال غرب البلاد بانه في مستوى عال، واصفا الروح المعنوية للقوات المدافعة عن حياض الوطن بانها عالية.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء ارنا على هامش مراسم اقيمت احياء لذكرى الشهداء، في مدينة ارومية مركز محافظة آذربايجان الغربية الواقعة شمال غرب البلاد، قال العميد باكبور، رغم هطول الثلوج بغزارة والبرد القارس في مرتفعات مناطق غرب وشمال غرب البلاد فان القوات منهمكة بالحراسة والدفاع عن الحدود.
واضاف، ان الروح المضاعفة للدفاع عن ايران الاسلامية في اجواء مناخية قاسية تعود لترويح ثقافة التضحية والشهادة بين شباب البلاد والاستلهام من شهداء من امثال مهدي باكري.
واشار العميد باكبور الى الاكتفاء الذاتي في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والعسكرية واضاف، ان كل هذه المنجزات تعد حصيلة لفكر الشباب الطامح للتقدم والاستلهام من بطولات مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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