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رقم الخبر: 189461 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 17:48 الاقسام: رياضة  
وزیر الریاضة الایراني یؤكد على تعزیز العلاقات الریاضیة مع العراق

وزیر الریاضة الایراني یؤكد على تعزیز العلاقات الریاضیة مع العراق

اكد وزیر الریاضة والشباب الایراني مسعود سلطاني فر ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تسعی لتعزیز علاقات التعاون مع العراق في شتی المجالات خاصة في مجال الریاضة والشباب.

واشار سلطاني فر لدى استقباله نظیره العراقي الی التعاون بین ایران والعراق بشكل واسع جدا في شتی المجالات خلال الاعوام الاخیرة، وقال ان هناك طاقات جیدة لدی البلدین في مجال العلاقات الریاضیة ینبغي ان نبادر لتعزیزها.
واكد ضرورة استخدام الطاقات الریاضیة الفنیة للبلدین بأفضل صورة ممكنة من اجل الارتقاء بالتعاون بینهما، معلنا عن استعداد ایران لتقدیم خبراتها في مجال الریاضة الی البلد الصدیق والجار العراق.
وبشان المباراة الودیة المرتقبة بین المنتخبین الایراني والعراقي، صرح سلطاني فر ان هذه المباراة یمكن ان تشكل لقاء تجریبیا مناسبا للفریقین للمباریات القادمة في اطار التصفیات الاسیویة المؤهلة الى نهائیات كاس العالم
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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