وفي كلمة ألقاها في لاهاي امام اجتماع المجلس التنفيذي الرابع والثمانين للمنظمة، حيا ذكرى ضحايا الاسلحة الكيميائية في ايران لاسيما ذكرى مرور ثلاثين عاما على ضحايا استخدام هذه الاسلحة الفتاكة ضد مدينة سردشت الايرانية من قبل النظام العراقي السابق وتزامنها مع الذكرى السنوية العشرين لتأسيس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

واكد على ضرورة مضاعفة البلدان الاعضاء في المنظمة لجهودها الرامية للتوصل الى عالم خال من الاسلحة الكيميائية.

واشاد بتعاون سوريا مع منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية من اجل إزالة المشاكل العالقة، داعيا الى عدم تسييس الملف الكيمياوي السوري في المنظمة والمساعدة بتحسين ظروف هذا البلد.

ودعا مندوب ايران الدائم في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي بلدان العالم ومنها البلدان الاعضاء في المنظمة لعدم تقديم اي مساعدات مالية وتسليحية للمجموعات الارهابية وتقديم ايضاحات حول مثل هذه التصرفات.



