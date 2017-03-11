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|رقم الخبر: 189459
|تاريخ النشر: آذار 10, 2017
|الوقت: 17:34
|الاقسام: محليات
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تعقيباً على رسالة أحمدي نجاد لترامب
مسؤول برلماني: المراسلات خارج البروتوكولات الدولية تضر بالمصالح الوطنية
قال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي علي رضا رحيمي إن أي خطوة خارج البروتوكولات الدولية لا تحقق الأهداف فحسب بل وتضر بالمصالح الوطنية أيضاً، وذلك تعقيباً على رسالة الرئيس السابق أحمدي نجاد الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي تصريح له الجمعة قال رحيمي: هناك بعض الأصول الدبلوماسية والبروتوكولات الدولية التي ينبغي على أي مسؤول في أي بلد أن يراعيها من أجل التواصل وتبادل الرسائل مع المسؤولين في الدول الأخرى.
وشدد على ضرورة أن يلتزم المسؤولون السابقون في البلاد بهذه البروتوكولات الدولية عند مراسلة الرؤساء والمسؤولين في الدول الأخرى.
واضاف في حال كان لدى بعض المسؤولين السابقين إهتمام بالقضايا الدولية ينبغي عليهم مراعاة القنوات الدولية والدبلوماسية وذلك من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية للنظام والدولة.
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