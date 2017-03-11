وفي تصريح له الجمعة قال رحيمي: هناك بعض الأصول الدبلوماسية والبروتوكولات الدولية التي ينبغي على أي مسؤول في أي بلد أن يراعيها من أجل التواصل وتبادل الرسائل مع المسؤولين في الدول الأخرى.

وشدد على ضرورة أن يلتزم المسؤولون السابقون في البلاد بهذه البروتوكولات الدولية عند مراسلة الرؤساء والمسؤولين في الدول الأخرى.

واضاف في حال كان لدى بعض المسؤولين السابقين إهتمام بالقضايا الدولية ينبغي عليهم مراعاة القنوات الدولية والدبلوماسية وذلك من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية للنظام والدولة.





