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رقم الخبر: 189458 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 17:28 الاقسام: محليات  
محمدي: مفاوضات الحج حققت تقدماً نسبياً ومازالت مستمرة

محمدي: مفاوضات الحج حققت تقدماً نسبياً ومازالت مستمرة

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي بان المفاوضات مع السعودية حول موسم الحج القادم قد حققت تقدما نسبيا ومازالت مستمرة.

وفي كلمة له خلال مؤتمر مسؤولي وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني يوم الخميس، قال محمدي، ان البرمجة والتخطيط وتعريف وصياغة المؤشرات ومعايير الخدمات ومراقبة عمليات تقديم الخدمات للحجاج، تعد من ضمن الادوار المحورية لمنظمة الحج والزيارة.
واشار الى ان هنالك الان مليونا و 343 الفا و 515 شخصا في قائمة الانتظار للايفاد الى الحج وقال، ان من الاجراءات الاخرى للمنظمة السعي للحصول على حصة ايفاد 80 الفا الى الحج خلال الموسم القادم والذي كان 60 الفا في الموسم قبل الفائت.
وحول المفاوضات بشان موسم الحج القادم مع الجانب السعودي قال، ان المفاوضات حققت تقدما نسبيا وهي مازالت جارية.
وبشان رجلي الشرطة اللذين اساءا خلال زيارة العمرة الى شاب ايراني في مطار جدة قبل عامين اوضح انه صدر الحكم عليهما من قبل المحكمة السعودية بالسجن 4 اعوام والف جلدة وقال، لقد تم ابلاغنا رسميا بهذا الحكم وان المجرمين يقضيان الان فترة عقوبة السجن.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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