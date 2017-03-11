وفي كلمة القاها في مراسم تخليد ذكرى الشهداء المعلمين والطلاب بمحافظة سمنان قال لاريجاني: من الممكن ان بعض الدول تصف تصريحات مسؤوليها بالوقاحة والصلافة لكنهم يدركون ان ايران خصما صعبا مشيراً الى انه ولولا ثماني سنوات من الدفاع المقدس لما كنا نملك حالياً أداة رادعة، ومؤكداً إن الشعب الإيراني هو شعب متماسك أمام صلافة الأعداء.

ولفت الى أن هؤلاء لاحظوا أن إيران ثبتت على موقفها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب فيما لم يصدر عن بعض الدول في هذا المجال سوي البيانات.

وأشار لاريجاني الى أن صمود إيران وقوتها دفع بالآخرين للبحث عن ذرائع لمواجهة ايران، ففي فترة ما كانت الذريعة الموضوع النووي والآن ثروة ايران ، هذا يعد ضعفا لقوة كبرى تدعي انها تريد الادارة الدولية لكنها تحاول سرقة اموال الدول الاخرى باستخدام قرارات محاكمها، في الحقيقة هذا تصرف مؤذ لكنهم سيتضررون في نهاية المطاف.

ولفت الى أن إيران تتلألأ كجوهره في المنطقه وتجري فيها إنتخابات في كل سنة على الأقل مشيراً الى أن إيران أقامت الانتخابات في فترة الحرب حتى.

واعتبر إن تراجع وضعف بعض حكام البلاد الإسلامية أمام الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه مصدر عار وإنهم يعتمدون على هذه الدول رغم امتلاكهم للنفط والغاز مشيراً الى التصريحات التافهة التي أطلقتها رئيسة وزراء بريطانيا لشيوخ دول الخليج الفارسي في الآونة الأخيرة وذلك بهدف نهب ثرواتهم.



