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رقم الخبر: 189456 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 17:16 الاقسام: محليات  
السفير الإيراني يسلم دعوة ظريف لنظيره السنغافوري لزيارة طهران

السفير الإيراني يسلم دعوة ظريف لنظيره السنغافوري لزيارة طهران

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدفاع في سنغافورة محمد مالكي عثمان عزم حكومته على تعميق وتطوير العلاقات مع إيران.

وخلال استقباله السفير الإيراني لدى سنغافورة جواد أنصاري اشاد مالكي عثمان بالسياسة الخارجية الإيرانية ونجاحها في عقد الإتفاق النووي مع السداسية الدولية معتبراً الإتفاق النووي بأنه أحد الإنجازات الداعمة للسلام العالمي.
وأعرب عن رغبة بلاده والمؤسسات المالية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في سنغافورة على تطوير التعاون مع إيران معتبراً إن المجالات مفتوحة للتعاون الإقتصادي بين البلدين.
وأعرب أيضاً عن أمله بإزاحة العوائق المصرفية مشيداً بالإمكانيات والفرص التي تتمتع بها إيران وداعياً الى تبادل الوفود العلمية والثقافية والتجارية والبرلمانية بين البلدين.
من جانبه أشاد السفير الإيراني جواد أنصاري بدعم حكومة سنغافورة لتطوير العلاقات بين البلدين مشيراً الى استعداد المسؤولين الإيرانيين لتعميق وتطوير العلاقات في مختلف المجالات.
هذا وقد سلم أنصاري الوزير في حكومة سنغافورة دعوة وكيل وزارة الخارجية الإيرانية لزيارة طهران.

 

محمد مالكي عثمان خلال استقباله السفير الإيراني لدى سنغافورة جواد أنصاري

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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