وخلال استقباله السفير الإيراني لدى سنغافورة جواد أنصاري اشاد مالكي عثمان بالسياسة الخارجية الإيرانية ونجاحها في عقد الإتفاق النووي مع السداسية الدولية معتبراً الإتفاق النووي بأنه أحد الإنجازات الداعمة للسلام العالمي.

وأعرب عن رغبة بلاده والمؤسسات المالية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في سنغافورة على تطوير التعاون مع إيران معتبراً إن المجالات مفتوحة للتعاون الإقتصادي بين البلدين.

وأعرب أيضاً عن أمله بإزاحة العوائق المصرفية مشيداً بالإمكانيات والفرص التي تتمتع بها إيران وداعياً الى تبادل الوفود العلمية والثقافية والتجارية والبرلمانية بين البلدين.

من جانبه أشاد السفير الإيراني جواد أنصاري بدعم حكومة سنغافورة لتطوير العلاقات بين البلدين مشيراً الى استعداد المسؤولين الإيرانيين لتعميق وتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

هذا وقد سلم أنصاري الوزير في حكومة سنغافورة دعوة وكيل وزارة الخارجية الإيرانية لزيارة طهران.

محمد مالكي عثمان خلال استقباله السفير الإيراني لدى سنغافورة جواد أنصاري