قال مسؤولون عسكريون كبار لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصين ستكثف الدوريات وستعمل على ضمان أن تكون لديها بحرية من "الطراز الأول" مزودة بأفضل العتاد في الوقت الذي تعزز فيه الصين قدراتها لإظهار قوتها بعيدا عن شواطئها.

وفي الشهور الأخيرة برز دور البحرية الصينية مع تولي واحد من كبار القيادات البحرية قيادتها وإبحار حاملة طائراتها الأولى حول تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي وظهور سفن حربية صينية جديدة في مناطق بعيدة.

ومع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإسراع في وتيرة بناء السفن وسياساته غير المتوقعة التي ينتهجها حيال قضايا حساسة من بينها تايوان وبحري الصين الجنوبي والشرقي التي أثار مخاوف بكين تحاول الصين تضييق الفجوة بينها وبين البحرية الأمريكية.

وقال وانج ويمينج نائب رئيس أركان بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان إن الصين تسارع الخطى لتطوير سلاح البحرية بإضافة مدمرات وفرقاطات وستكثف دورياتها الجوية والبحرية.

وقال وانج: سنعترض أي طائرة دخيلة وسنلاحق كل مركبة عسكرية في المناطق الواقعة تحت مسؤوليتنا.

هذا ونقلت صحيفة تشاينا ديلي عن أكبر مسؤول أمني في الصين قوله يوم الجمعة إن الانفصاليين الإسلاميين في غرب البلاد يمثلون التحدي "الأبرز" للأمن والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.

وتقول الصين منذ فترة إنها تواجه حملة من قبل جماعة تعرف باسم حركة استقلال تركستان الشرقية في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب البلاد حيث قتل المئات في السنوات الأخيرة بسبب هجمات واضطرابات بين قومية الويغور المسلمة والأغلبية من الهان الصينيين.

ونقل عن تشينغ جوبينغ مفوض الدولة لشؤون مكافحة الإرهاب والأمن قوله: حركة استقلال تركستان الشرقية هي التحدي الأبرز للاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والأمن القومي للصين.

جاءت التصريحات بعد نحو أسبوع من انتشار تسجيل فيديو لتنظيم داعش الارهابي يظهر فيه أفراد من الويغور يتدربون في العراق ويتعهدون برفع رايتهم في الصين ويقولون إن الدماء سوف تتدفق أنهارا.

وفيما يبرز أهمية المنطقة بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم حضر الرئيس شي جين بينغ اجتماعا لوفد من شينجيانغ يوم الجمعة على هامش الدورة البرلمانية السنوية وهو واحد من مجموعة محددة من اجتماعات الأقاليم والمناطق التي يحضرها شي كل عام.