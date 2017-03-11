وصفت رئيسة برلمان صربيا مايا غويكوفيتش بالمهم تعاون بلادها والجمهورية الاسلامية الايرانية في المنظمات الدولية واجتماع البرلمان الدولي.

وخلال استقبالها في بلغراد الوفد البرلماني الايراني برئاسة رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، رحبت غويكوفيتش بزيارة الوفد الايراني الى صربيا، معربة عن املها بدعم البلدين لمصالح بعضهما بعضا في مختلف المنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة وحركة عدم الانحياز واليونسكو.

واذ اشارت الى زيارتها لطهران في العام الماضي، اعربت عن املها ان يقوم نظيرها الايراني علي لاريجاني بزيارة بلادها بعد الدعوة التي وجهتها له، معتبرة تبادل زيارات الوفود بين البلدين مؤشرا لعزمهما على تنمية التعاون بينهما.

من جانبه اعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي تدشين خط جوي مباشر بين طهران وبلغراد وتأسيس المكتب التجاري الايراني في بلغراد من أهم برامج البلدين قيد التنفيذ والتي من شانها ان تساعد في تطوير المستوى التعاون التجاري والسياحي بين البلدين.

واشار بروجردي الى الذكرى السنوية الثمانين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربا عن امله بتنمية علاقات الصداقة بين البلدين اكثر فاكثر.

ووصف بروجردي الارهاب والمخدرات بانهما مشكلة مشتركة في منطقتي البلقان والشرق الاوسط وقدم شرحا للنجاحات التي حققتها ايران في مجال مكافحة الارهاب والمخدرات، معلنا استعداد ايران للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.

من جانب آخر اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، بان الاسلام يعارض التطرف والارهاب، داعيا علماء الدين للدفاع عن الاسلام والرد على التصورات الخاطئة في هذا المجال.

وخلال لقائه رئيس علماء الرابطة الاسلامية في صربيا سعاد نسافوفيتش في بلغراد الخميس، قال بروجردي، ان دين الاسلام هو اساس وركن النظام السياسي في ايران وتتم دراسة جميع قرارات مجلس الشورى الاسلامي من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يضم 6 فقهاء، للاطمئنان الى انطباقها مع قوانين الاسلام.

واضاف، ان ايران تعتبر جميع المسلمين امة واحدة وينبغي العمل على تعزيز هذه الوحدة وان مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية قد تاسس لهذا الغرض.

واشار الى ترويج وتنمية الثقافة القرآنية في المجتمع الايراني، معلنا استعداد ايران لاستقبال وايفاد قراء القرآن الكريم.

من جانبه اشار رئيس علماء الرابطة الاسلامية في صربيا الى الذكري السنوية الـ 150 لتاسيس هذه الرابطة وقال، ان هذه الرابطة تدير شؤون المسلمين في صربيا عبر 300 مسجد و 4 مدارس ثانوية اسلامية وكلية علوم اسلامية.

واعرب رئيس علماء الرابطة الاسلامية عن اسفه لان البعض يرتكب الجرائم باسم الاسلام، واشار الى كلام للامام الخميني الراحل (رض) بان جذور هذه المشاكل تعود الى التعليم من دون تهذيب.

واعتبر ان مسلمي صربيا معجبون بالجمهورية الاسلامية الايرانية، معربا عن امله بتعزيز صلات المسلمين في صربيا مع المراكز العلمية والجامعية في ايران يوما بعد اخر.



