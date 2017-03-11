وقال الوزير زنكنة، الخميس، في تصريح صحفي: ان زيادة إستخراج الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي المشترك جاء ثمرة لحجم عظيم من الأعمال والجهود والإستثمارات والإدارة. وبيّن ان ايران كانت قد بلغت في السابق الى مستوى قطر في إستخراج الغاز من حقل بارس الجنوبي، إلا أنها تأخرت عنه مرة أخرى. وتابع: سنبلغ قريباً وللمرة الثانية مستوى قطر في حجم الإستخراج اليومي للغاز من حقل بارس الجنوبي ونأمل أن نتجاوزه، لكننا بحاجة الى سنوات لنبلغ حجم الاستخراج التراكمي لقطر، لأنه لا يمكن التعويض بسهولة عن الفرص الضائعة.

وأوضح زنكنة ان إحدى مشكلاتنا ان هناك مسافات كبيرة بين مراكز إنتاج الغاز ومراكز الاستهلاك قد تصل الى أكثر من 1000 كيلومتر، الأمر الذي يتطلب إنشاء خطوط أنابيب عديدة ومحطات لتعزيز ضغط الغاز، مبيناً ان إنجاز كيلومتر واحد من أنبوب بقطر 56 إنشاً يكلف أكثر من مليون دولار، بينما يكلف إنجاز محطة واحدة لتعزيز ضغط الغاز في الشبكة العامة قرابة 100 مليون دولار، مضيفاً: ان عدداً من هذه الأنابيب والمحطات قد أنجز خلال الفترات السابقة، ويجري العمل على إنجاز عدد آخر منها في الوقت الحاضر.