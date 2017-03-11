وخلال اللقاء الذي جمع السفير الياباني المفوض لدى طهران بالمدير العام للجمارك الإيرانية، يوم الأربعاء الماضي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تقدم الحكومة اليابانية بموجبها منحة بقيمة 800 مليون ين لتزويد الجمارك الإيرانية بأجهزة الأشعة السينية المتعلقة بالحاويات وذلك لتسهيل عملية التبادل التجاري.

ووصف مدير الجمارك الإيرانية، مسعود كرباسيان، مستوى التعاون الجمركي بين إيران واليابان في ظل الحكومة الحالية بأنه ممتاز، مشيراً إلى إقامة دورة تدريبية لموظفي الجمارك في أفغانستان من قبل الجمارك الإيرانية بالتعاون مع مؤسسة (جايكا) اليابانية.

ولفت كرباسيان إلى أنه ووفقاً لدراسات المكتب الإقليمي لمكافحة التجاوزات في منظمة الجمارك العالمية، فان الجمرك الإيراني يعتبر الأفضل في مجال مكافحة واكتشاف المخدرات والسلع المهربة. وأشار إلى أن إيران تمكنت خلال العام الماضي من إكتشاف 290 طناً من المخدرات والمعدات التقليدية والصناعية التي حاول المهربون نقل معظمها إلى أفغانستان وباكستان.