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رقم الخبر: 189451 تاريخ النشر: آذار 10, 2017 الوقت: 17:04 الاقسام: اقتصاد  
عقد إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة بين إيران وأوكرانيا
بحضور وزير الزراعة الإيراني

عقد إجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة بين إيران وأوكرانيا

عقد في العاصمة الأوكرانية كييف الاجتماع المشترك للتجار والناشطين الاقتصاديين الايرانيين والأوكرانيين بحضور وزير الزراعة رئيس الوفد الايراني محمود حجتي.

وحضر هذا الاجتماع أيضاً السفير الايراني محمد بهشتي منفرد وأعضاء الوفد الايراني، فضلاً عن عدد من المسؤولين الأوكرانيين في مجالات الزراعة والاقتصاد والصناعة، الى جانب السفير الأوكراني في طهران سيرغي بورديلياك.

وفي الاجتماع، أشار وزير الزراعة الايراني الى طاقات وإمكانيات البلدين خاصة في مجال الزراعة، داعياً الطرفين لبذل الجهود للمزيد من تطوير العلاقات في المجالات ذات الصلة.

ووفقاً للبرنامج المعلن لزيارة وزير الجهاد الزراعي الايراني والوفد المرافق له المؤلف من 40 شخصاً والتي بدأت الأربعاء وتستمر حتى يوم غد (السبت)، سيتم فضلاً عن عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، إجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين وتفقد مختلف الوحدات الإنتاجية في هذا البلد.

ومن البرامج الأخرى للزيارة، اللقاء مع النائب الأول لرئيس الوزراء ووزراء التنمية الاقتصادية والطاقة والزراعة وعدد آخر من المسؤولين الأوكرانيين، فضلاً عن تفقد عدد من المجموعات الزراعية والبستنة وتربية الماشية.

ويضم الوفد الايراني مندوبين عن مختلف الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص ومجموعة من غرفة التجارة، يجرون محادثات مع نظرائهم الأوكرانيين لزيادة التعاون الاقتصادي والصناعي، وكذلك دراسة الوثائق التي من المقرر التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة المشتركة.

 
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