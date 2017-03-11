بهدف ضمان صادرات نفطية دائمة وطويلة الأمد، وضعت الحكومة على جدول أعمالها بناء أو شراء مصافي في بلدان مثل إسبانيا والبرازيل وسيراليون.

وأشار تقرير لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الجمعة، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى بعد رفع الحظر عن البلاد إلى ضمان صادرات النفط دائمة وطويلة الأمد والحد من ضغوط القوى الأخرى، وذلك من خلال بناء مصافي خارج البلاد. ويعتبر شراء المصافي خارج البلد أحد السبل المناسبة للتخلص من الضغوط الدولية التي تمارس على صناعة النفط في إيران. ويرى الخبراء إن شراء مصافي خارج إيران سيحد من حجم الضغوط النفطية على إيران وكذلك يمنح إيران القدرة على المناورة في هذا المجال.

هذا وقد قامت الدول العربية المصدرة للنفط في الخليج الفارسي بشراء العديد من المصافي الأمريكية والأوروبية والآسيوية، مما ساهم في تعزيز نفوذها في الأسواق العالمية للطاقة. فحالياً تقوم السعودية بتصدير النسبة الأكبر من نفطها للمصافي في مناطق مختلفة من العالم والتي تدخل في ملكيتها الخاصة.

وخلال مقابلة مع (إرنا)، أشار مساعد وزير النفط لشؤون المصافي وتوزيع المنتجات البترولية، عباس كاظمي، الى أن القرار النهائي بخصوص بناء مصافي في إسبانيا والبرازيل وسيراليون يعود إلى شركة النفط الوطنية، مشيراً إلى أن شركة المصافي والتوزيع الوطنية مهمتها متابعة القضايا الفنية فحسب. وقال كاظمي: ان شركة النفط الوطنية تبحث حالياً حجم الإستثمارات والحجم الإستيعابي للمصافي.

وكان وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، أشار خلال لقائه وزير الطاقة في أفريقيا الجنوبية إلى الخطط التي وضعتها البلاد لشراء اسهم المصافي في خارج البلاد وذلك لضمان صادرات نفطية طويلة الأمد.

وأشار زنكنة إلى أن إيران ليست في ظروف تمكنها من الإستثمار لبناء مشاريع خارج البلاد، حيث إن البلاد حالياً تستقبل الإستثمارات فحسب، لكن شراء أسهم المصافي هو في جدول أعمال البلاد.

يذكر أن حجم الصادرات النفطية الإيراني شهد معدلات زيادة بعد رفع الحظر. ويتوقع أن تبلغ صادرات إيران من النفط والمكثفات خلال شهر مارس/ آذار الجاري 2 مليون و600 ألف برميل يومياً.

هذا ويصدر ربع النفط الإيراني إلى القارة الأوروبية، فيما يصدر الباقي الى الأسواق الآسيوية.