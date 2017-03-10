بروح الشباب وقوتهم يقولها "تغمرني مشاعر السرور والفرح عندما آتي إلى الجبل وأرى من هو أكبر مني سنّاً يأتي ويقطع هذه الطرق بثبات وقوة.

بروح الشباب وقوتهم يقولها "تغمرني مشاعر السرور والفرح عندما آتي إلى الجبل وأرى من هو أكبر مني سنّاً يأتي ويقطع هذه الطرق بثبات وقوة.. أوصي أن لا تنسوا الرياضة أبداً" يشجع الجميع على ممارسة الرياضة ويقولها بلطافته المعهودة أقل أنواع الرياضة تكلفة هي تسلق الجبال فهي لا تحتاج شراء كرة صغيرة حتى، هذا الشيء جربته بنفسي ..

لقطات فريدة ينشرها موقعarabic.khamenei.ir تظهر ممارسة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي رياضة تسلق الجبال في جبل كلكتشال شمال العاصمة الإيرانية طهران في تاريخ 23/8/1996

