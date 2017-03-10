قائد الثورة الاسلامية يستقبل أعضاء مجلس الخبراء أستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي يوم الخميس، اعضاء مجلس الخبراء وذلك غداة ختام اجتماع الثاني للمجلس في دورته الخامسة.