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رقم الخبر: 189402 تاريخ النشر: آذار 09, 2017 الوقت: 19:21 الاقسام: الوسائط المتعددة  
قائد الثورة الاسلامية يستقبل أعضاء مجلس الخبراء

قائد الثورة الاسلامية يستقبل أعضاء مجلس الخبراء

أستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي يوم الخميس، اعضاء مجلس الخبراء وذلك غداة ختام اجتماع الثاني للمجلس في دورته الخامسة.
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
الامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادةالامام الخامنئي يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
 
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