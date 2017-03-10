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رقم الخبر: 189401 تاريخ النشر: آذار 09, 2017 الوقت: 19:08 الاقسام: اقتصاد  
تدشين 5 محطات لتكثيف ضغط شبكة الغاز الطبيعي في ايران

تدشين 5 محطات لتكثيف ضغط شبكة الغاز الطبيعي في ايران

بحضور النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري تم تدشين 5 محطات لتكثيف ضغط شبكة الغاز الطبيعي بالخط الثامن من الشبكة العامة يوم الخميس.

بحضور النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري تم تدشين 5 محطات لتكثيف ضغط شبكة الغاز الطبيعي بالخط الثامن من الشبكة العامة يوم الخميس.
ووصل جهانغيري الى مدينة كاشان بمحافظة اصفهان وسط ايران صباح الخميس لتدشين هذه المحطات التي شيدت في مدن "خنج" و"جهرم" و"صفاشهر" و"نائين" و"كاشان".
وتضم كل محطة 4 مضخات طوربين بطاقة تبلغ 25 ميغاواط وصنعت خلال 30 شهرا اعتمادا على الخبرات المحلية.
وبتدشين المحطات الخمس، سيتم رفع الطاقة التمريرية من 60 مليون الى 110 مليون متر مكعب بالخط الثامن من الشبكة العامة.

 

 
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