بحضور النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري تم تدشين 5 محطات لتكثيف ضغط شبكة الغاز الطبيعي بالخط الثامن من الشبكة العامة يوم الخميس.

ووصل جهانغيري الى مدينة كاشان بمحافظة اصفهان وسط ايران صباح الخميس لتدشين هذه المحطات التي شيدت في مدن "خنج" و"جهرم" و"صفاشهر" و"نائين" و"كاشان".

وتضم كل محطة 4 مضخات طوربين بطاقة تبلغ 25 ميغاواط وصنعت خلال 30 شهرا اعتمادا على الخبرات المحلية.

وبتدشين المحطات الخمس، سيتم رفع الطاقة التمريرية من 60 مليون الى 110 مليون متر مكعب بالخط الثامن من الشبكة العامة.



